Maíllo sitúa en enero la formalización de su propuesta de un frente amplio de izquierdas

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha situado en este próximo mes de enero el inicio de “una nueva propuesta de frente amplio” que partirá del “espacio político actual que soporta parte del Gobierno” de coalición del PSOE y Sumar, que “renueve el contrato social” que tiene con su electorado y “con el espacio de la izquierda alternativa”.

Se trata de una propuesta de “frente amplio” que “actualice” dicho espacio a la izquierda del PSOE “a una realidad que ya hace que estén superadas experiencias anteriores” de confluencias de formaciones de izquierda, y en el que, al margen del “nombre que tenga, las características, los liderazgos que lo desarrollen, sean liderazgos que fortalezcan la posibilidad de mantener un gobierno de progreso y de izquierda en España”.

Así lo ha detallado Antonio Maíllo en una entrevista a Europa Press en la que ha señalado que Izquierda Unida va a “contribuir a una aspiración” que pasa por que “el máximo número de organizaciones políticas estén en ese espacio, y que, por tanto, estén cómodas”, y que sirva de “revulsivo” para “una izquierda que necesita una clarificación y, sobre todo, una voluntad de seguir construyendo juntas”.

Para el líder de IU, es “fundamental” llevar a cabo ese proceso que confía en que se inicie este próximo mes de enero “para ofrecer una oferta electoral potente con voluntad de mantener un gobierno de defensa de las clases populares”.

Maíllo ha defendido igualmente que este proceso debe venir acompañado de “revulsivos” en forma de “acuerdos políticos en el Consejo de Ministros”, desde la premisa de que “lo que se haga también en el Gobierno es alimento para poder desarrollar ese proyecto político que se lance para el siguiente ciclo”.

Sobre el papel que podría jugar la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en esta nueva etapa, y después de que fuera ella la cabeza de cartel de Sumar en las pasadas elecciones generales, el dirigente de IU ha apostillado que el nuevo frente amplio al que ha aludido “no sabemos si se va a llamar a Sumar o no”, y “ojalá que abarque un espacio mucho más amplio, que sea actualizado a lo que es el momento excepcional que vivimos”.

De igual modo, ha rehusado entrar a conjeturar sobre lo que vaya a hacer la vicepresidenta segunda. “Eso lo tendrá que decir la propia Yolanda Díaz”, ha manifestado en esa línea Antonio Maíllo, quien, no obstante, ha puntualizado que desde IU “siempre” han defendido “que haya un método de primarias, si no hay consenso en torno a los candidatos, y que haya un proceso de movilización popular en la elección también de los referentes de este espacio político para el nuevo ciclo”.

Para Maíllo, “es necesario un proceso de reactivación y movilización” de “la gente que nos está esperando, que justifique que en el siguiente ciclo tenemos que ir unidas, y que tenga una calendarización en la elaboración de propuestas de país y en las referencias que encabecen ese proyecto”.

Finalmente, el líder de IU ha apostado por que, en este proyecto, “cada uno esté donde los demás consideren que debamos estar”, sin que haya que “imponer nada”, de forma que lo que se construya “sea producto de la convicción popular y asentimiento de las partes”, ha zanjado.