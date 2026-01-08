María Guardiola ofrecerá a Vox entrar en el Ejecutivo extremeño

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, iniciará la próxima semana las negociaciones con Vox para tratar de desbloquear la situación política de la comunidad tras la elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Según fuentes cercanas al equipo negociador con el que acudirá Guardiola al encuentro con el candidato de Vox, Óscar Fernández, para el que aún no hay una fecha definitiva, su objetivo va más allá de su investidura como presidenta de la Junta.

De esta forma, pretende alcanzar un acuerdo más amplio que incluya la conformación de la Mesa de la Asamblea, con el puesto de presidente de la Cámara en juego, la formación del nuevo Gobierno, al que ofrecerá a los de Abascal que formen parte del mismo, así como los presupuestos autonómicos para 2026 y fijar las líneas para los del resto de la legislatura.

En este sentido, desde las filas del Partido Popular asumen que el partido de ultraderecha hará valer, como vienen advirtiendo, su gran resultado electoral, por el que han pasado de 5 a 11 escaños en la Asamblea, pero mantienen que sus pretensiones deben adecuarse al principio de proporcionalidad.

Cabe recordar que tras los comicios del 21 de diciembre, la candidata del PP obtuvo algo más del 43% de los votos, que le sirvieron para lograr 29 diputados, uno más que en 2023, por lo que no cuenta con los apoyos necesarios en el parlamento extremeño para sacar adelante en solitario ni su investidura --para la que al menos requeriría de la abstención de Vox-- ni tampoco leyes, como en este caso los presupuestos, ya que la mayoría absoluta se sitúa en 33 escaños.

Por este motivo los 11 diputados de Vox, tras recibir casi el 17% de los votos emitidos, son su principal baza en estos momentos para alcanzar el objetivo de dotar de estabilidad política, económica y social a la región durante los cuatro próximo años y dejar atrás la situación de "bloqueo" que llevó, según ha mantenido Guardiola durante toda la campaña electoral, a adelantar los comicios.

Los plazos cuentan

Como en toda negociación los plazos cuentan un papel primordial para ambas partes. En este sentido, desde el círculo más cercano de Guardiola reconocen que su intención era haber iniciado ya las conversaciones, pero finalmente no será hasta la próxima semana.

Es decir, en el mejor de los casos, si los encuentros se producen a inicios de semana, ambas partes tendrán apenas ocho días para dejar cerrado este acuerdo global que pretende abordar Guardiola, puesto que el primero de los plazos que se deben cumplir es el 20 de enero, fecha fijada para la conformación del parlamento resultante de las elecciones.

Posteriormente se abrirá una nueva fecha en el horizonte más próximo de la comunidad autónoma, que será el de la propuesta por parte del presidente de la Asamblea, en un máximo de 15 días, de un candidato a la Presidencia de la Junta, y en los 15 días posteriores se celebrará el debate de investidura.

Guardiola necesita el voto de los de Abascal para ser investida en primera votación y al menos su abstención en la segunda, en caso de que PSOE y Unidas por Extremadura voten en contra.

La fecha de celebración de la primera votación también podría jugar un papel importante, puesto que pondrá en marcha el reloj para una hipotética nueva cita electoral, puesto que si en el plazo de dos meses ningún aspirante resulta elegido la Cámara quedará disuelta y se convocarán automáticamente nuevos comicios.