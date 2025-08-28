Marlaska acusa al PP de fabricar una versión sobre los incendios para tapar sus errores

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este jueves en el Senado y ha criticado al PP por utilizar de forma "partidista" la catástrofe de los incendios al "fabricar una versión distorsionada" de la realidad que "menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión".

Al inicio de su intervención, a petición del PP, en la comisión de Interior de la Cámara Alta para explicar la gestión de su departamento en los incendios de este verano, el ministro ha atribuido la actitud de los populares a una estrategia "de acoso y derribo al Gobierno basada en la manipulación y el ruido".

Tras asegurar en reiteradas ocasiones que la gestión de los incendios forestales corresponde a las comunidades, Marlaska ha desgranado la colaboración del Estado y la UE en la lucha contra el fuego y ha dejado claro que "todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición" de las autonomías: "Eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia".

Grande-Marlaska ha asegurado que las comunidades afectadas por los grandes incendios no habían puesto en duda la provisión de medios del Estado para la lucha contra el fuego hasta que el día 15 de agosto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió más ayuda y recursos del Ejército.

Desdeña la pulsera para pirómanos del PP

Asimismo, Grande-Marlaska ha ensalzado la labor de la Guardia Civil, que ha permitido hasta ahora detener a la mayor parte del medio centenar de personas acusadas de provocar los incendios forestales en España de este verano, y ha desdeñado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de controlar a pirómanos con el uso de pulseras telemáticas.

"Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo, tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país", ha señalado durante su intervención, en la que ha criticado el uso partidista del Senado por parte del PP para "enmascarar sus propios errores de gestión".

Marlaska ha cuestionado la propuesta de Feijóo de controlar con pulseras telemáticas a los pirómanos, remitiéndose a los "datos contrastados" de la Fiscalía y de la tipología de los 50 detenidos y 135 investigados por la Guardia Civil --elogiando especialmente al Seprona, "auténtica referencia"-- y también de la Policía Nacional.

"Hablamos de distintas tipologías de delitos, porque ni siquiera en el caso de los incendios provocados de manera intencionada podemos limitar el foco a la figura del pirómano, como demuestran los datos de la Fiscalía General del Estado o del Seprona", ha señalado el ministro.

Marlaska ha vuelto a reclamar al PP y al resto de grupos políticos que se sumen al pacto de Estado propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque los ciudadanos lo que necesitan son "propuestas de mejora, alternativas viables y trabajo conjunto". "Estamos ante una situación compleja, cambiante y de peligrosidad creciente", ha dicho sobre los incendios.