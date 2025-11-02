Mazón habla con Feijóo y anunciará este lunes la decisión sobre su futuro

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, informará este lunes ante los medios de comunicación de las conversaciones que ha mantenido a lo largo de este domingo sobre su futuro político con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Según han informado fuentes del PP de la Comunidad Valenciana, en el marco del proceso de reflexión que el presidente de la Generalitat y del PPCV anunció el pasado jueves, Mazón ha mantenido este domingo "varias conversaciones" con el presidente nacional del Partido Popular.

Asimismo, han señalado que a lo largo del día de mañana, Carlos Mazón informará del contenido de estas conversaciones en una comparecencia pública.

Las dudas sobre el futuro de Mazón han puesto en ebullición al PP, que vive con desconcierto al partido.

La salida del president provocó movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes los tres presidentes provinciales –Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón– y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, eliieron al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como el nombre de “consenso” para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato del PP en las autonómicas.

Este movimiento de los barones provinciales ha precipitado la situación y ha obligado a la dirección nacional del PP que preside Feijóo a posicionarse. El sábado, Génova optó por guardar silencio sobre el futuro político de Mazón y ese paso del PPCV proponiendo al presidente de la Diputación de Valencia como sucesor si hay un paso atrás del presidente de la Generalitat.

“Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene”, aseguró anoche a Europa Press un dirigente valenciano. Otras fuentes creen que la elección de Mompó es “de libro” porque es presidente de la Diputación de Valencia.

Algunas fuentes sostienen que Mompó “seguramente” no es el candidato que había pensando la dirección nacional del PP como posible relevo de Mazón. En los últimos meses el nombre que aparecía con más fuerza en las quinielas era la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Una tercera opción sería que en este momento diera un paso atrás pero no convocara elecciones, sino que optara por otra persona como presidente de transición hasta 2027. En ese caso, hay voces del PPCV que creen que el mejor situado es el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, dado que tiene escaño en las Cortes valencianas, al igual que María José Catalá.

Esa vía de que Pérez Llorca esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida de Mazón cuenta con respaldo “total” de las direcciones provinciales de los ‘populares’ valencianos, según aseguran a Europa Press fuentes de la formación.

Desde que Feijóo llegó a la Presidencia nacional del PP, en abril de 2022, ha hecho gala de respetar las decisiones de las CCAA frente a posibles injerencias de ‘Génova’ en los territorios, subrayando que él fue durante 14 años presidente de la Xunta de Galicia.

Aumenta la presión interna para que Mazón se marche

En los últimos días ha crecido la presión interna para que Mazón se marche, después de que familiares de víctimas mortales de las inundaciones le increparan en el funeral de la dana, con gritos de “cobarde”, “dimisión” o “asesino”. Feijóo estaba presente el miércoles en ese funeral pero no ha hecho ninguna declaración pública sobre este asunto desde entonces.

En el caso de que Mazón dimita, la elección de su sucesor debe contar con el visto bueno de Vox, dado que los ‘populares’ no tienen mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. El pasado jueves, Abascal dijo que el presidente de la Generalitat sufre “un linchamiento” y arremetió contra el PP por “estar atemorizado” ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En las filas del PP se abre el desconcierto y hay temor a que “la salida de Mazón no acabe tampoco con la crisis que hay provocada”, según fuentes del partido, donde recuerdan que si no se ataja esta situación puede afectar a las próximas citas electorales. La primera será en Extremadura el próximo 21 de diciembre.

Hoy, Feijóo presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP –al que asisten los ‘barones’ del partido– con el foco puesto en Mazón y su futuro político, salvo que en esa “conversación” entre Feijóo y el presidente de la Generalitat se alcance una solución que zanje la crisis abierta.

En los últimos días, muchas voces del PP habían pedido que Mazón “al menos” anunciara que no repetirá como candidato de PP en las autonómicas, un paso que tras la crisis desatada ya se antoja “insuficiente”, según fuentes de la formación.

El presidente de la Generalitat –que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra– aseguró el jueves que “reflexiona” tras las críticas de las víctimas y anunció una comparecencia en los próximos días, pero sin aclarar si podría dimitir. Sí que tiene pendiente una remodelación del Consell, prevista para esta próxima semana, tras la salida del exmilitar y hasta ahora vicepresidente de la Generalitat Francisco Gan Pampols.