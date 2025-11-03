Mazón dimite y abre un nuevo escenario político en la Generalitat valenciana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión. Mazón ha comparecido a las 9:00 para ofrecer una declaración institucional en la que ha anunciado su dimisión ante los medios de comunicación sin admitir preguntas. Mazón ha comparecido acompañado por todos los miembros de su Consell.

Tras haber llegado poco antes de las ocho de la mañana al Palau de la Generalitat, donde estaba previsto que anunciase a las nueve horas, en una declaración institucional, la decisión adoptada sobre su futuro político tras un fin de semana de reflexión y varias conversaciones con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En el exterior del Palau, donde se congregaban desde primera hora numerosos medios de comunicación, además de algunos afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, que este domingo por la tarde volvieron a concentrarse ante la sede del Gobierno valenciano para exigir su dimisión y expresar su esperanza de que el president anuncie hoy su renuncia.

Mazón dimite como president de la Generalitat, no convoca elecciones y sigue como diputado / EFE

Balance personal

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha iniciado su declaración institucional con un agradecimiento al rey y señalando que ha decidido hacer por primera vez tras la dana un balance más "personal". "Sé que mi vida cambió el 29 de octubre de 2024 para siempre. Liderar la reconstrucción requiere una fuerza que ya ni mi familia ni yo tenemos. Por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Cometí errores y viviré con ellos toda mi vida, pero ninguno por cálculo político", declaraba en su discurso Mazón.

Después de algo "tan grave" como lo sucedido aquel 29 de octubre, hablar de su situación personal, orgánica o política le había parecido siempre "una frivolidad", ha señalado para reconocer que había asumido ese "desgaste" desde el principio.

Conversaciones con la cúpula nacional

Después de que la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, adelantase este domingo que Feijóo hablaría con Mazón para analizar la situación política en la Comunitat Valenciana, se generó gran expectación mediática y motivó la presencia de periodistas y familiares de víctimas de la DANA ante el Palau a la espera de novedades.

Mazón ha tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Comunitat valenciana, tras un fin de semana en el que mantuvo varios contactos con la dirección nacional del partido “en el marco del proceso de reflexión” anunciado el pasado jueves, después del funeral de Estado por las víctimas de la DANA, en el que Mazón fue increpado por varios asistentes.

El sábado se conoció además que los principales dirigentes del PP valenciano respaldan de forma unánime al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, como figura de consenso para asumir el liderazgo del partido tras la dimisión de Mazón, apoyo que ya habría sido trasladado a la dirección nacional del PP en Madrid.

Semana clave

Mazón afronta así una semana clave, que arranca con la declaración como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en Valencia. Vilaplana comparece este lunes ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión del episodio meteorológico.

Carlos Mazón (Alicante, 1974) preside el Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2021, bajo la dirección nacional de Pablo Casado, y se convirtió en president de la Generalitat en 2023 tras ganar las elecciones autonómicas con un pacto con Vox, formación que abandonó el Consell el verano pasado.