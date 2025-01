Milei acusa a Sánchez de intentar "callar a quienes piensan distinto"

El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, intentar "callar a todos los que piensan distinto" con sus propuestas para regular las redes sociales que planteó este miércoles en el Foro de Davos (Suiza).

"No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que él quiere", dijo Milei en unas declaraciones a la prensa tras participar ante el plenario del Foro Económico Mundial (WEF).

Este miércoles, Sánchez planteó una serie de medidas para luchar en la Unión Europea contra la amenaza que considera que las redes sociales suponen para la democracia, entre ellas acabar con el anonimato y que los propietarios sean considerados responsables de lo que suceda en sus redes.

Al ser preguntado por eso discurso, Milei aseguró que fue "lamentable, como todas las cosas que dice y hace".

Durante su intervención ante el auditorio principal, Milei también pareció aludir, sin citarla, a la propuesta del líder español. "Acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, llaman abiertamente a la censura; o que en realidad, no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke", dijo.

Milei aseguró que la batalla de los líderes políticos que aseguran luchar por la libertad "no está ganada" y no terminará hasta que la mayoría de los países occidentales "abracen las ideas de la libertad". "Nuestra batalla no está ganada", dijo Milei en un discurso ante el plenario, en el que dijo que "si bien la esperanza ha renacido" esa lucha no acabará hasta que la mayoría de los países de Occidente "vuelvan a abrazar las ideas de la libertad" y aseguró que hasta entonces, no se deben "bajar los brazos".

El presidente argentino aseguró que ya no se siente solo porque el mundo "ha abrazado a la Argentina" y su país ha sido "ejemplo mundial de responsabilidad fiscal", "de cómo terminar con el problema de la inflación" y "de una nueva forma de hacer política".

También, añadió, porque a lo largo de este año ha encontrado "compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta" entre los que ha citado al "maravilloso" Elon Musk, la "feroz dama italiana" Giorgia Meloni, el húngaro Viktor Orban, el salvadoreño Nayib Bukele, el israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump, en EEUU.

"Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad", agregó.

Ante un auditorio prácticamente lleno, en cuya primera fila estaba sentada su hermana y secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, el mandatario acusó al Foro de Davos, pero también a organizaciones supranacionales como la Unión Europea, de promover la ideología woke, que calificó de "siniestra y asesina".

"Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerla sobre la humanidad", añadió, al tiempo que aseguró los organismos multilaterales de crédito "han sido un brazo extorsivo" y muchos estados nacionales, y en particular la UE, "han sido y son un brazo armado".

En su discurso se dirigió a los líderes del mundo, tanto empresariales, como políticos y de organismos internacionales, a los que aseguró que las fórmulas políticas de las últimas décadas "han fracasado" y "están colapsando sobre sí mismas" y "el guión de los últimos cuarenta años se ha agotado".

"Es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo, consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar", añadió.

Tras asegurar que eso es lo que está haciendo Argentina, "volver al liberalismo", y confiar en que es lo que hará Trump en EEUU, invitó a hacerlo a todas las grandes naciones del mundo libres, a las que pidió "frenar a tiempo lo que, a todas las luces, es un sendero que conduce a la catástrofe".

"Lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente", concluyó, en alusión al lema del presidente republicano.

Polémica entre Musk y Scholz

Durante el Foro de Davos también se generó una polémica entre el multimillonario Elon Musk y el canciller alemán, Olaf Scholz, después de que este último dijese que, si bien existe la libertad de expresión en Europa y en Alemania, no se aceptan en el país germano declaraciones que apoyen posturas de extrema derecha.

"¡Vergüenza debería darte Oaf Schitz!", escribió Musk en su cuenta de la red social X, en lo que aparenta ser un juego de palabras, ya que "oaf" significa en inglés torpe o tonto, mientras que "Shitz" se asemeja a la palabra "mierda".

Musk escribió este insulto en respuesta a un mensaje de un usuario de X en el que publica un vídeo con la respuesta de Scholz durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos cuando fue preguntado por el gesto que hizo el empresario estadounidense la víspera, que algunos medios e internautas compararon con el saludo nazi.

"Solo para repetir lo que ya he dicho: existe la libertad de expresión en Europa y en Alemania y todo el mundo puede decir lo que quiere, incluso si es un multimillonario. Pero lo que no aceptamos es si esto (lo que dice) apoya posturas de ultraderecha", dijo Scholz, sin entrar directamente en la polémica desatada por el gesto.