La ministra de Vivienda asegura que le gustaría aplicar el 155 a las comunidades de que incumplen la ley

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado.

"Si hubiera tenido la mayoría en el Senado ya lo hubiera implementado. Es una manera elocuente, de visibilizar que, en ocasiones, todo lo que una desea o una quiere hacer se encuentra con la realidad del marco constitucional", ha apuntado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Rodríguez ha asegurado que "le llevan los demonios" tener una palanca como la Ley de Vivienda, "que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler" y que existan situaciones como la de la Comunidad de Madrid, "donde está subiendo el precio del alquiler a dos dígitos".

"Yo, como demócrata tengo que cumplir la ley y respetar el marco constitucional. ¿Qué cosas se me ocurren a mí? Pues a mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo. Incluso les diría que si no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla, pero es que yo no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático, en un Estado constitucional", ha recalcado la ministra.

Rodríguez ha subrayado que la Ley de Vivienda es la que le permite instar a las CCAA a regular los alojamientos turísticos o de temporada e impulsar la vivienda protegida.

"Y después hay una variante que yo tampoco puedo ocultar a la opinión pública y a la ciudadanía y es que construir viviendas, que es el objetivo prioritario, lleva tiempo", ha señalado la ministra.

"La gran anomalía: menos vivienda social que alojamientos turísticos"

Rodríguez ha denunciado que durante mucho tiempo "este país no se tomó en serio el derecho a la vivienda". "Tampoco nos tomamos en serio que teníamos un mandato constitucional de desarrollar una ley y hemos tardado 45 años en hacerlo", ha indicado.

La ministra ha insistido en que el derecho a la vivienda "no es un derecho de segunda", sino un derecho consagrado en la Constitución, donde existe un claro reparto competencial

"No nos cuestionamos que si nos ponemos enfermos es la comunidad autónoma la que nos atiende en los centros de salud y en los hospitales públicos. ¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando desde el Ministerio", ha indicado.

Rodríguez ha denunciado que la "gran anomalía" es que en España existe "menos vivienda social que alojamientos turísticos", una dinámica que, según ha resaltado, está intentando revertir el Gobierno.

Madrid censura "el vicio totalitario" del Ejecutivo

Tras estas declaraciones, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha censurado a la ministra, a la que ha acusado de "indigencia intelectual y el vicio totalitario". "Demuestra una indigencia intelectual, un vicio totalitario y una obsesión permanente y enfermiza con nuestra región", ha señalado el 'número dos' del PP de Madrid en una visita a Arganda del Rey, donde ha defendido que Madrid "no está incumpliendo ninguna ley".

Lo ha expresado así después de que la ministra haya admitido que hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, si hubiera tenido mayoría en el Senado.

Así, ha subrayado que lo que ocurre es que la vivienda es una competencia compartida y la legislación del Estado "llega hasta donde llega". "Estas palabras también demuestran que el Gobierno de España pretende intervenir aquellas administraciones que no practiquen el socialismo, o lo que es lo mismo, pretenden imponer el socialismo obligatorio. Lo intentan con la fiscalidad, con la educación, con la sanidad, y ahora pretenden hacerlo también con la política de vivienda", ha denunciado Serrano.

A ello, ha añadido que la política de vivienda de Sánchez "no está para dar lecciones de nada" frente al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ya ha entregado 6.000 de las 15.000 viviendas que está proyectando, "con un modelo que va a copiar próximamente el propio Gobierno de España y que ya lo han hecho algunos Ayuntamientos gobernados por el PSOE".

"El modelo de vivienda de la región madrileña es un modelo de éxito. Falta liberalizar suelo y acabar con la legislación Nacional de vivienda, sobre todo la que tiene que ver con el alquiler, que lo que hace es fomentar el incremento de los precios y restringir la propia oferta", ha valorado.

En esta línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afeado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que busque "cualquier excusa" para tratar de "echarles" del Gobierno regional y le ha exigido que se "ponga a trabajar".

"Como no nos ganan en las urnas, pues buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y para tratar de meternos si pudieran en la cárcel, pero es que en la cárcel están ellos y los que estamos ganando las elecciones y aplicando las políticas con las cuales nos presentamos a las elecciones somos precisamente nosotros", ha defendido el también portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Considera así que la ministra lo que tendría que hacer es "dejar de acoplarse" a los actos de los demás y "ponerse a trabajar" en las competencias que tiene, exigiéndole que construya "esas 180.000 viviendas que prometió" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que considera que son "una estafa". "Mañana mismo se nos ha acoplado a un acto en Aranjuez para hacerse una foto en una promoción de la Comunidad de Madrid", ha denunciado.

El consejero ha subrayado que existen dos modelos, el de Sánchez, que es el de la "excavadora a tiempo parcial" como en la Operación Campamento; y el de la Comunidad de Madrid, "que construye el 50% de toda la vivienda protegida que se hace en el país y que entrega más de 5.000 viviendas en el Plan Vive".