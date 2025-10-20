Montero dice que llevará "en unos días" el techo de gasto al Consejo de Política Fiscal

La vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este lunes en Barcelona.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este lunes que espera llevar "muy pronto, en unos días" su propuesta de techo de gasto al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En declaraciones a los periodistas en Barcelona antes de participar en el foro internacional de diálogo World In Progress (WIP), Montero ha asegurado que el Ejecutivo central trabaja en "los últimos flecos" del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y que ha iniciado ya las "primeras aproximaciones" con los grupos.

La vicepresidenta ha añadido que tiene "esperanza" en poder acordar este proyecto con los grupos, reflejando en la propuesta sus demandas.

Preguntada en concreto por Junts, ha respondido que la relación del Gobierno con este partido es "a veces más fluida" que otras, cuando es necesario "mayor diálogo". Ahora estamos en el momento de "mayor diálogo", ha completado.

Asimismo, ha dicho no estar preocupada por el conflicto de atribuciones que el Senado prevé plantear ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno si no elabora unos nuevos presupuestos.

Además, Montero ha reclamado al PP una "posición única común" ante la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. "He reclamado una posición única común del Partido Popular, porque la principal dificultad de este debate es que cada territorio aspira legítimamente a un modelo en función de sus ventajas o singularidades", ha dicho.

La vicepresidenta ha asegurado que su intención es presentar lo antes posible el nuevo modelo, y ha garantizado que cuando este se presente se podrá constatar que "cumple con los compromisos, que se basa en la solidaridad y respeta la vocación de mayor autogobierno de los territorios".

Y ha sostenido que la reforma de la financiación es un debate que se va a dar y que no es sustituido por la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, una iniciativa que, aunque se pactó con ERC, ha resaltado que han "hecho extensiva al conjunto del territorio". "Hemos corregido un sobreendeudamiento al que muchas comunidades se vieron abocadas por la falta de recursos y la dirección de la crisis que hizo el anterior Gobierno del Partido Popular", ha expresado.

El gasto en defensa

Montero se ha referido también a la posición de España en el ámbito internacional, y al debate sobre el 5% de inversión del PIB en defensa, y ha dicho que el Gobierno está cumpliendo con los compromisos adquiridos con la OTAN, pero que "España es quien escoge de forma soberana su propio camino para alcanzar estos objetivos comunes".

"Siempre hemos dicho que esta apuesta por reforzar nuestra seguridad no puede competir con los recursos para los servicios públicos. Y creo que a la ciudadanía tenemos que hablarle claro, porque quienes reclaman un mayor peso del gasto en defensa no dicen de dónde sacarían estos recursos, qué partidas presupuestarias recortarían", ha apuntado.

Israel y Palestina

Ha celebrado el "papel muy destacado" de España en la reclamación de la solución de dos estados para Palestina e Israel, un posicionamiento, ha dicho, que en el inicio se criticó, pero al que cada vez más países han ido sumando ante la evidencia del genocidio en Gaza, en sus palabras.

A su vez, ha señalado las muchas incertidumbres respecto a la gobernanza futura de esta zona, pero ha garantizado que España va a colaborar y defender la paz, "que no puede significar ni olvido ni impunidad para quienes hayan cometido crímenes contra la humanidad".

Gestión económica

Montero ha presumido de la gestión económica del Gobierno, "cómo reconocen la totalidad de los organismos internacionales, muy al contrario de esa imagen que se intenta trasladar desde la oposición", y ha destacado el papel dinamizador de Cataluña para ello, y concretamente el del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Él decía unos meses que Cataluña vuelve a vibrar empresarial y socialmente con ambición y con energía. Y esa visión es plenamente compartida desde el Gobierno de España, porque cuando a Cataluña le va bien, le va bien a España y viceversa", ha añadido.

Ha reconocido que "a mucha gente estas cifras de la macroeconomía le resultan lejanas por el encarecimiento de los precios o las dificultades para el acceso a la vivienda", por lo que ha abogado por aumentar las rentas reales de la ciudadanía e impulsar medidas fiscales para clases medias y trabajadoras, como asegura que hace el Gobierno.