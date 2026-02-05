La oposición pide la dimisión del alcalde de Móstoles por un supuesto caso de acoso 'tapado' por el PP

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en una imagen de archivo.

Todos los partidos de la oposición en Móstoles (Madrid) han exigido la dimisión al alcalde, Manuel Bautista (PP), tras ser acusado por una exconcejala del PP de un presunto acoso sexual y laboral durante su etapa en el Ayuntamiento, un caso que, según el PSOE y Más Madrid, el Partido Popular habría "tapado".

Según una información adelantada por el diario El País, la ex concejala denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".

Según su relato, se plantó ante esta situación y a partir de ahí, ya una vez en el Gobierno como concejala, empezó lo que ha definido como "un acoso laboral".

La concejal escribió al presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantuvo una reunión con Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y con Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Ante la falta de respaldo, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante en octubre de 2024.

Por su parte, fuentes municipales del PP han asegurado que el proceso interno fue debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones, sin que el archivo del expediente fuera recurrido, ni se realizara actuación alguna posterior por parte de la denunciante, que tampoco acudió a la vía judicial.

Consideran también que "debe respetarse en todo caso el principio de presunción de inocencia, que se ve vulnerado por la difusión de estas acusaciones. Se trata de un escrito formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno, ya que no existe denuncia presentada ante ningún juzgado".

No obstante, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha pedido explicaciones al PP de Madrid. "Ayuso lo supo, lo amparó y lo ocultó. Serrano y Ana Millán, también. Solo hay que repasar las cosas que dijeron todos ellos cuando los casos afectaban al PSOE, para deducir que mañana van a dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles", ha señalado a través de sus redes sociales.

En la misma línea, la líder de la oposición en la Comunidad y portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha considerado en redes que "la denuncia por acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista es gravísima. El alcalde de Móstoles debe dimitir y quienes le encubrieron desde el Partido Popular de Madrid deben asumir responsabilidades políticas".

También desde Vox, socio de Gobierno del PP en Móstoles hasta hace apenas una semana, han solicitado la renuncia de Bautista y han instado al PP a "dar explicaciones". "Mucho feminismo de pancarta y cero decencia. Ahora se entiende por qué querían a Vox fuera del gobierno", ha añadido la portavoz del partido, Nieva Machín.