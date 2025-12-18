Page cree que "el ciclón judicial no pone en riesgo un ciclo político, sino toda una época"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que la situación actual es un "ciclón judicial" más que un ciclo político, y ha resaltado que la respuesta no está al final, sino "en los principios: en la falta de ellos o como origen".

Durante su intervención este jueves en Toledo tras firmar con los agentes sociales el pacto Horizonte 2030, García-Page ha alertado que este ciclón, "de avanzar como parece, no pone en riesgo un ciclo político, sino que puede poner en riesgo es todo una época".

En este sentido, García-Page ha apuntado que cuando le preguntan al respecto "yo digo que la respuesta al final de esta situación está en los principios; en la falta de ellos o en los principios como origen".

Para el presidente regional, el ciclo electoral terminó en julio de 2023, cuando el Congreso paso a tener una mayoría de derechas, aunque ha añadido que "otra cosa distinta es que el Gobierno pactara con derecha o extrema derecha, en este caso independentista; pero la suma es ya de derechas, y no es un ciclo, el actual, que se pudiera considerar de izquierdas".

El presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado asimismo la situación de "frentismo" y populismo que vive hoy el país, y ha abogado por los pactos como antídoto contra ello, y por buscar el diálogo en lugar del enfrentamiento.

Asimismo, García-Page ha aprovechado una alabanza en su intervención para la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, para remarcar: "Yo cuando la fiché, no la conocía; es decir, que se puede fichar a gente a la que no se conoce. Lo que no se puede es no conocerla después de haberla fichado, que eso pasa bastante hoy en día".