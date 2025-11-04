Los plazos tras la dimisión de Mazón: se pone en marcha el proceso para la designación de un nuevo presidente valenciano

Carlos Mazón ha registrado a las 15:24 de este lunes su renuncia como president de la Generalitat en Les Corts. La comunicación se ha dirigido a la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, y se fundamenta en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/1983 del Gobierno Valenciano. Desde este mismo momento, Mazón pasa a ser president en funciones.

La presentación formal del escrito y el hecho de no convocar elecciones anticipadas activan ya el procedimiento previsto para la designación de un nuevo jefe del Consell. Durante este tiempo, el actual Consell seguirá en funciones y podrá adoptar los acuerdos ordinarios de gestión.

El reglamento de Les Corts fija un primer plazo: los grupos parlamentarios disponen de 12 días hábiles —hasta el 19 de noviembre— para presentar sus propuestas de candidato o candidata ante la Mesa. A partir de ahí, la Presidencia de Les Corts, tras oír a la Junta de Síndics, fijará la fecha del pleno de investidura: debe situarse entre los 3 y 7 días siguientes. Con esa horquilla, el pleno podría celebrarse entre el 24 y el 28 de noviembre. Massó propondrá como aspirante a la persona que, en las consultas previas, haya recabado más apoyos entre los grupos.

El calendario institucional contempla también un límite máximo: si en el plazo de dos meses desde la primera votación ningún candidato logra la confianza de la Cámara, la presidenta deberá disolver Les Corts y convocar nuevas elecciones.

Mientras tanto, desde Presidencia se recalca que Mazón no tiene prescrita una baja médica y que actuará según indicación facultativa. Está previsto que este martes presida el pleno del Consell, en el que se formalizará la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, al considerar que ya ha completado la labor de dejar perfilada la reconstrucción.