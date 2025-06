La Policía remite a la Audiencia Nacional una segunda filtración de datos de ministros, entre ellos Díaz y Bolaños

La Policía ha enviado a la Audiencia Nacional el hallazgo de una segunda filtración de datos personales, a través de Telegram, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, del ministro Félix Bolaños, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y de varios implicados en el caso Koldo.

Se trata de la segunda filtración a través de esta red social que se produce en 48 horas; el jueves fue la primera, que afectó a otros miembros del Gobierno como la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros.

La nueva brecha de seguridad que investiga la Policía y que ya ha remitido a la Audiencia se produjo la tarde del sábado y afecta a datos personales como DNI, móvil, dirección de correo e incluso domicilio de los miembros del Gobierno, la presidenta del Congreso, el presidente catalán, o la líder de Podemos, Ione Belarra, según adelantó la Cadena Ser.

Entre los afectados también se encuentran periodistas, así como el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, el ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, los cuatro investigados en el Tribunal Supremo por el denominado caso Koldo.

Se investiga la difusión de datos personales también de unos 300 militantes socialistas y la página del Portal de la Militancia del PSOE se encuentra fuera de servicio.

La primera filtración, ocurrida el pasado jueves desde un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores, ya está siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que por el momento mantiene la causa en secreto.

Los mensajes aparecieron publicados a primera hora de la mañana del jueves por un usuario que se identifica en el canal con seudónimo y se republicaron por otro usuario una hora después.

Como ocurrió el jueves, en esta ocasión, según informa el diario Público, los datos personales también han aparecido en un grupo de Telegram utilizado para difundir publicaciones relacionadas con la actividad política de Alvise Pérez, así como para atacar al Gobierno o divulgar mensajes xenófobos.