El PP se define como la "casa común de los liberales, democristianos y conservadores" en su programa político

Sin enmiendas y sin un solo voto en contra, el PP ha aprobado por unanimidad su ponencia política en la que el partido se define como "la casa común de liberales, democristianos y conservadores", según recoge el texto definitivo que ha sufrido pocas modificaciones desde su presentación inicial, el 17 de junio en Sevilla, hasta ahora. Y eso que en todo el tiempo de exposición pública se han registrado hasta 900 enmiendas, aunque ninguna ha llegado viva hasta este encuentro puesto que se han negociado antes. Pero han sido cambios menores. El objetivo, el de este encuentro, que no haya ningún tipo de distracción.

Uno de los redactores de esta ponencia ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha definido el ideario del PP como "una puerta abierta a la inmensa mayoría de los españoles que quieren pasar página del caos", construyendo "un futuro mejor" desde "la moderación, el diálogo y la empatía" para sustituir "el ruido y la crispación". Y en este sentido, ha subido el tono de las intervenciones de la mañana, "id calentando motores, que vamos a gobernar muy prontito, muy prontito", ha dicho.

Y para ello ha pedido al PP poner su "listón ético más alto que nunca" y ser "más ejemplar que nunca". "El PP pagó caros sus errores y hoy estamos viendo cómo el arquitecto de la moción de censura contra el PP duerme en la cárcel", ha dicho. Pero, manteniendo su estilo, también ha tenido guiños para socialistas históricos como Ernest Lluch o Enrique Múgica, los que ha recordado entre las víctimas del terrorismo, "nunca olvidaremos la víctimas que ha tenido el PSOE y que dieron la vida por el valor constitucional de un país que se llama España".

Tal y como ya se había anunciado, la ponencia del PP recoge prohibir los indultos por terrorismo, corrupción y por atacar el orden constitucional de nuestro país. "Basta de impunidad; van a cesar los ataques a los jueces y las injerencias permanentes al Poder Judicial".

La eurodiputada Alma Ezcurra, flamante nueva vicesecretaria del Comité de Dirección tras este congreso, ha pedido recordar al mundo que el PP "sí tiene un propósito" ya que hay "otra forma de hacer política". "Una que no precisa de estridencias, que no se arrodilla, que no acepta chantajes, que no le impone absolutamente nada a nadie y que no intercambia sillones por principios. No hay que resignarse a esta España irreconocible, porque hay una España mejor, una España más libre y más fuerte. Es la España que le debemos a nuestros hijos y la que nos enseñaron nuestros padres".

Y también en comparación con el PSOE, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado que construir España es "que funcionen los hospitales, los colegios, las residencias, el transporte público, el campo, la industria, también la energía y, por supuesto, los trenes" frente "al caos, la incompetencia, la inutilidad y la falta de honestidad" de otros.

En este sentido, ha subrayado que el PP está demostrando que tiene "gobiernos eficaces, útiles, honestos, siempre cercanos a la gente y, sobre todo, pensando en todos". En el tema social, Mañueco ha indicado que la acción política es "una herramienta poderoso para mejorar la vida de la gente y para impulsar la construcción" de la nación.

En su ideario, el PP subraya también que no es aceptable que en una democracia parlamentaria el Gobierno de la Nación no presente un proyecto de Presupuestos, sin que ello tenga consecuencias y promete hacer todos los cambios normativos necesarios para que esto no vuelva a ocurrir.

En su ponencia el PP también propone modificar las leyes para que el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su cese inmediato y automático. Esta propuesta se produce después de que los 'populares' hayan solicitado la salida del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesarle por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.