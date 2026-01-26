El PP votará en contra del decreto ómnibus que incluye la revalorización de las pensiones, el escudo social y las ayudas al transporte.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su partido votará este martes en el Congreso en contra del decreto ómnibus del escudo social que incluye la subida de las pensiones y la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, y también del relativo a la prórroga a las ayudas del transporte público.

La Cámara Baja decidirá este martes la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro las medidas de escudo social, donde se incluye, entre otros puntos, la revalorización de las pensiones para 2026 y la prohibición de cortes de agua, luz y gas para gente vulnerable.

El voto en contra del PP a los decretos complica mucho su convalidación en la Cámara Baja habida cuenta que Vox habitualmente vota en contra y que Junts ya rompió en noviembre con el Gobierno y acaba de confirmar su rechazo a decretos ómnibus que mezclan temas de distinto tenor. Las tres formaciones suman una mayoría absoluta suficiente para tumbar los textos, tal como ya hicieron hace un año con otro decreto ómnibus.

Junts considera un "chantaje" que el Gobierno presente la subida de las pensiones en 2026 en un decreto ómnibus que incluye medidas de diferente índole, que se vota este martes en el Pleno del Congreso, por lo que ha presentado una proposición de ley que incluye exclusivamente la revalorización de la jubilación para este año.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez extraer la revalorización de las pensiones del llamado decreto ómnibus de escudo social.

Al ser preguntado expresamente cuál será el sentido del voto del PP este martes en ese decreto ómnibus, Feijóo ha indicado que el Partido Popular "está a favor de la regularización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el Gobierno pueda seguir subsistiendo sin Presupuestos Generales del Estado".

"Y esto es lo que está haciendo el Gobierno, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento", ha afirmado Feijóo en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

El presidente del PP ha señalado que su partido lo tiene "muy claro" porque el Pacto de Toledo por las pensiones para la "estabilidad" y la "viabilidad" del sistema público de pensiones "lleva la firma del PP y de los agentes sociales".

"Vamos a seguir garantizando la revalorización de las pensiones, y por eso le decimos al Gobierno, si quiere la revalorización de las pensiones, mañana, en el Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde sólo se revaloricen las pensiones", ha demandado.

Por el contrario, Feijóo ha dicho que si lo que pretende el Gobierno es "mantener sus acuerdos con Bildu", que "la gente que no paga la renta, que se mantenga en su casa a costa del propietario" o "meter préstamos", "meter acuerdos con las eléctricas" u "otras cuestiones", "que no cuente con el Partido Popular".

La tragedia de Adamuz "complica" el voto del PP a esos decretos

Hace unos días, fuentes del PP admitieron a Europa Press que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la tragedia de Adamuz --tras el descarrilamiento de dos trenes que se ha cobrado la vida de más de 40 personas-- "lo complica todo" y enfría un apoyo del Grupo Popular a ambos decretos ley que se votan este martes.

Hace una semana, la ministra portavoz, Elma Saiz, dijo que esperan que el PP apoye en el Congreso la subida de las pensiones de 2026. "En materia de pensiones hemos visto que, por la trayectoria del PP, cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones, siempre ha puesto trabas y siempre ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas. Vamos a ver si en este caso nos encontramos con un voto favorable", afirmó.

Hace un año, el Grupo Popular votó 'no' --junto a Junts y Vox-- a un decreto ómnibus social similar que incluía la revalorización de las pensiones y bonificaciones al transporte, justificando su voto en contra por la inclusión de medidas como la cesión al PNV de un palacete en París. De hecho, el PP llegó a acusar a los nacionalistas vascos de ser "un partido aprovechategui" y de tener un comportamiento "miserable" y "asqueroso".

Sin embargo, poco después el PP pasó del no al sí en ese decreto ómnibus que el Gobierno llevó de nuevo a la Cámara Baja aunque con menos medidas, si bien seguía incluyendo el palacete de París para el PNV.