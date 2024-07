Feijóo a Sánchez: "Redacte su tercera carta y dimita"

El plan Begoña. Así bautizó a las ocho de la mañana el periodista Carlos Alsina, a propósito de la mujer del presidente del Gobierno, la iniciativa que una hora después presentó Pedro Sánchez en el Congreso, aunque el nombre oficial es mucho más pomposo: Plan de Acción Democrática. El presidente del Gobierno anunció una lluvia de 100 millones de euros en ayudas para la digitalización de los medios de comunicación, dentro de esta estrategia de regeneración democrática, con el matiz, ojo al matiz, de obligar a informar de quiénes son los propietarios de los medios y la financiación pública que reciben. Sánchez insistió en que estas medidas han sido apoyadas en el Parlamento Europeo por todas las fuerzas políticas salvo la extrema derecha, por lo que se trata simplemente de su transposición a la normativa española. No concretó demasiado su hoja de ruta, pero afirmó sin despeinarse que existe un “vínculo probado y directo entre el voto a la ultraderecha y las fake news”.

Un señuelo, a juicio de Alberto Núñez Feijóo, que acusó al jefe del Ejecutivo de controlar a los medios por la corrupción que empaña su legislatura y por las últimas noticias concernientes a su mujer, Begoña Gómez: “El mayor bulo de España es usted”, atacó el líder del Partido Popular con contundencia a su rival político, habituado en los últimos meses de censurar el fango que provoca la ultraderecha, donde incluía al PP, y sus medios afines.

A mamporro limpio prosiguió su intervención en la tribuna de la Cámara Baja el presidente de los populares. Lo anunciado, para Feijóo, no es más que una filfa, una “milonga”, y estimó que ante la “corrupción que lo acecha” Sánchez tenía dos opciones: dar explicaciones si lo consideraba inexacto o denunciar si lo consideraba falso. Sin embargo, denunció, ha preferido intentar controlar a los medios. “Esto puede acabar como el mayor ataque a la libertad de información de la democracia español”, advirtió.

“Oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír al señor Otegi dar lecciones de derechos humanos”, agregó, afeando los nombramientos del Gobierno en los medios de comunicación públicos o el CIS. Además, lo acusó de “destilar odio” y le reclamó algo que sonaba a proclama aznarista en la época de Felipe González: “Señor Sánchez, váyase a su despacho, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española”. Dio el popular donde más le duele al socialista, a cuenta de la afición epistolar del presidente delGobierno en los últimos tiempos, donde exhibió su profundo amor a su esposa, Begoña Gómez.

Contestó a la pregunta del jefe del Ejecutivo sobre si Vox y el PP “han roto para siempre o se están tomando un tiempo”. “Pero señor Sánchez, el especialista en parejas con relaciones económicas, mercantiles y políticas es usted”, ironizó en referencia a Begoña Gómez.

Mofas de Sánchez

Previamente, Sánchez se había mofado del vínculo entre PP y Vox: “Tengo la sensación de que lo suyo con Vox no está claro. No se sabe si han tenido usted y Abascal es una discusión de pareja o una ruptura en toda regla”, dijo el socialista.

También culpó al líder del PP de “comprar diputados” y lo avisó de que “el transfugismo es corrupción”. Pidió al PP que vuelva al Pacto Antitransfuguismo y preguntó a Feijóo si va a seguir “comprando diputados y consejeros”, en referencia a los cargos públicos de Vox que no han abandonado sus puestos tras la ruptura de los gobiernos autonómicos. Asimismo, urgió al popular a apoyar un cordón sanitario en España a la ultraderecha, tal como ha hecho Francia, y recalcó al PP que “no fichan talentos” sino que “compran consejeros y diputados de otras formaciones políticas”, en referencia también a ex parlamentarios de Ciudadanos.

“Señor Feijóo, míreme, míreme un momento, señor Feijóo, le estoy recordando el pacto de Estado contra el transfuguismo. El transfuguismo es corrupción, señoría, es corrupción y ustedes lo que están haciendo es corrupción. Vuelvan al pacto de Estado contra el transfuguismo”, le indicó mientras la bancada del PP protestaba y Sánchez criticaba que lo celebraran: “Es una vergüenza”.

Igualmente, acusó al PP de falta de compromiso en la acogida de menores extranjeros y preguntó a la bancada popular: “¿Por qué dicen sí a los menores ucranianos y no a los menores africanos?”. “La misma coherencia que les he pedido en calidad democrática, se la pido ahora con esta reforma”, que “tiene la misma filosofía que el pacto migratorio europeo que votaron a favor en Bruselas y que se resume en la palabra solidaridad. Tengan el coraje de hacer lo correcto”, enfatizó. En caso contrario, abundó, el PP no sólo estará traicionando a Canarias sino a Andalucía, Baleares, Ceuta y Melilla y a todas las comunidades “a las que la geografía pone en primera linea del drama migratorio”.

El debate para el Plan de Acción Democrática anunciado ayer no fue nada edificante. Un clásico en los broncos debates.