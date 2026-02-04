Sánchez aprobará un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de FP y evitar "chiringuitos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia un decreto para poner coto "a los chiringuitos" en la FP privada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que al igual que ocurre con las universidades pueden convertirse, a su juicio, en "chiringuitos" sin calidad. "Igual que hicimos con las universidades vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías de calidad", ha dicho Sánchez durante la clausura de una jornada sobre la FP y la empresa en la que ha advertido de que "formar a técnicos no es un negocio cualquiera".

Así lo ha manifestado este miércoles Sánchez durante la clausura de la jornada Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro, celebrada en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Sánchez ha valorado el actual "éxito" de la Formación Profesional pero ha alertado de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos casi se han duplicado en los últimos años.

"Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas pero si que algunas se conviertan en chiringuitos", ha añadido.

En su intervención, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha puesto en valor que, con el Gobierno de Sánchez, la FP "ha pasado a estar en el centro del proyecto de país".

Para la ministra, el futuro de España "se construye con trabajo digno, también con talento bien formado, pero sobre todo con oportunidades reales". "Lo vemos en los centros, en los talleres, en las aulas y también en las empresas, que necesitan perfiles cualificados y también lo vemos sobre todo en los chicos y en las chicas que buscáis vuestro camino. La FP se nota en la vida de la gente", ha aseverado.

Asimismo, Tolón ha destacado que las empresas "son aliadas imprescindibles para ofrecer prácticas, pero prácticas de calidad". "La mejor FP nace cuando centro y empresa se ponen de acuerdo en algo muy básico, que es formar bien para trabajar mejor", ha comentado.

"La formación profesional está demostrando que se puede unir equidad y calidad, territorio e innovación y juventud y empresa. Cuando la FP avanza, avanza nuestro país", ha zanjado la ministra.

Durante el acto, Noelia Márquez, alumna de FP, ha explicado que eligió esta formación porque, en sus palabras, "es como el camino corto a la inserción laboral".

"Te permite compatibilizar tanto la teoría, que eso al final es un poco aburrido para los alumnos, con realizar tus prácticas en la empresa, que es lo que realmente te hace dotarte de una madurez que los libros no son capaces de dártela", ha relatado la joven.

La estudiante ha comentado que con la Formación Profesional Dual se adquieren "conocimientos de cara al mundo laboral". "Al haber hecho las prácticas te ves preparada para el mundo laboral", ha dicho.