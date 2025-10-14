Sánchez asegura que "sudará la camiseta" para aprobar los presupuestos antes de final de año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que prevé presentar los Presupuestos Generales de 2026 antes de que acabe el año, aunque ha insistido en que la economía sigue creciendo y el déficit y la deuda pública reduciéndose a pesar de no contar con unas nuevas cuentas públicas desde 2023.

"Vamos a presentar nuestros presupuestos y vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante, pero también le digo a la ciudadanía que con estos presupuestos que tenemos, que son de una administración progresista, tenemos los carriles para garantizar nuestras principales prioridades en materia social y en materia también de transformación y modernización de nuestro tejido productivo", ha afirmado en declaraciones a la Cadena Ser.

Preguntado sobre si presentará los presupuestos aunque no tenga garantizados los apoyos parlamentarios para su aprobación, se ha limitado a decir que "intentará persuadir" a los grupos.

"Pero tampoco quiero engañar, ni que tampoco haya especulaciones, la legislatura va a durar hasta el año 2027. Las legislaturas en España duran cuatro años y este Gobierno, si ha demostrado algo durante estos últimos siete años, es que es estable, eficaz y progresista", ha añadido.

"Hoy el Fondo Monetario Internacional va a presentar sus nuevas previsiones económicas que van a ser mejores de las que por ejemplo ha planteado el Gobierno de España para este año y para el siguiente", ha dicho el presidente para ilustrar el buen desempeño económico al margen de mantener prorrogados los presupuestos de 2023.

Además, ha incidido en que los más de 120.000 millones de euros desplegados en fondos europeos en los últimos cinco años están permitiendo "no solamente crecer, sino también transformar la economía y modernizarla".