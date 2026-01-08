Sánchez defiende que haya tropas españolas en una hipotética misión de paz en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que, además de que haya militares españoles en una hipotética misión de paz en Ucrania, estén presentes también en otra misión de estas características que pudiera decidirse para Gaza.

Sánchez, en la apertura de la Conferencia de Embajadores que se celebra en Madrid, ha señalado que propondrá al Congreso esa presencia de tropas españolas en esos dos escenarios si es que se avanza en ambos en un horizonte de paz.

El jefe del Ejecutivo ya avanzó el pasado martes que iniciará la próxima semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la que abogará por la participación de militares españoles en una posible misión de paz en Ucrania.

Ante los embajadores españoles este jueves ha vuelto a defender esa participación, que ha dicho que propondrá al Congreso si se avanza en esa dirección como también ha explicado que propondrá desplegar tropas de paz en Palestina si se avanza en esa tarea de pacificación que ha recalcado que debería culminar en la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina.

El pasado mes de octubre, tras participar en Egipto en la firma del plan de paz de Gaza, ya abrió la puerta al envío de tropas españolas para garantizar la paz en Palestina al asegurar que si hubiera un despliegue de tropas para garantizar la paz, España debería tener una presencia activa.