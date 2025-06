Sánchez no ve "razonable" pedir a España un 5% en Defensa y plantea a la OTAN que sea "opcional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que le traslada que España no puede comprometerse a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB en la cumbre de la semana que viene y le plantea que o bien se haga una excepción o que el objetivo sea opcional".

"No es razonable y sería contraproducente", ha sostenido en la misiva. Sánchez alega que cada Gobierno puede decidir legítimamente si está dispuesto a hacer ese sacrificio --"como aliado soberano elegimos no hacerlo"-- y plantea a Rutte una alternativa para no "limitar las ambiciones de gasto de otros aliados".

En concreto, el presidente del Gobierno propone que se incluya "una fórmúla más flexible" en la declaración de la cumbre de La Haya haga "el objetivo de gasto opcional o que excluya a España de la aplicación" de esa meta del 5%.