La UCO apunta a que Ábalos informó a Sánchez de su reunión con Delcy Rodríguez

El ex ministro José Luis Ábalos, junto a su ex asesor Koldo García.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el exministro José Luis Ábalos recoge un "pantallazo" de un mensaje en el que informaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quería reunirse con él "discretamente".

Esa imagen figura en el informe que la UCO ha enviado al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional en el que pide que se investigue a Ábalos por su "papel relevante" en la trama, un documento que recoge esa captura de pantalla que habría enviado Ábalos a su asesor Koldo García.

"Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", comunica Ábalos al jefe del Ejecutivo, que responde: "Bien".

En la conversación mantenida con Koldo el 16 de enero de 2020 -que consta en el móvil del asesor cuyo contenido ha analizado la Guardia Civil-, Ábalos añade sobre su mensaje a Sánchez: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas".

"De esta manera, se aprecia cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy", señala el informe.

La UCO reseña que, una vez "fallida" la visita de Rodríguez a España, se han localizado mensajes suyos con Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama y mediador de Globalia con las autoridades venezolanas, donde ella le preguntaba cómo se encontraba Ábalos y él dejaba constancia del "malestar" del presidente del Gobierno por este asunto.

Los investigadores sitúan a De Aldama como "interlocutor entre España y Venezuela". Sus contactos, dicen, eran Ábalos -a quien se refería como "jefe"- y Delcy Rodríguez, y él era el "canal de transmisión" entre ambos.

De Aldama orquestó la visita

Según la tesis policial, fue De Aldama -a quien un juez ha enviado este jueves a prisión por un presunto fraude de hidrocarburos- quien orquestó la visita a España de Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020 y la revistió como "un viaje de interés" para el Ministerio, aunque en realidad él tenía "intereses particulares" en ella.

El informe adjunta un archivo con el texto de una carta cuya destinataria sería Delcy Rodríguez y su remitente José Luis Ábalos Meco, secretario de Organización del PSOE; en ella el ex ministro invitaba a la vicepresidenta de Venezuela a España para "conversar las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez embestido (sic) el presidente Sánchez".

Según los investigadores, la misiva, que no está firmada, la escribió De Aldama en diciembre de 2019 en su propio ordenador y la envió minutos después de terminarla a Koldo García.

La carta reflejaba interés en hablar "de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones, del intercambio de productos españoles, así como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones democráticas en Venezuela".

Los agentes también explican al juez que De Aldama configuró una agenda para Delcy Rodríguez, que esta asumió como "propia", y que incluía una "reunión en despacho jefe", otra con la empresa Duro Felguera y también con empresarios, incluido uno que participó en la compra de un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) del que, según la UCO, habría disfrutado Ábalos.

Para "dejar constancia de que De Aldama tenía la suficiente capacidad para impulsar esa visita", la Guardia Civil menciona una conversación del 19 de enero de 2020 en la que él y Delcy Rodríguez debatían sobre la "motivación oficial" del encuentro, y esta le daba dos opciones: "1. Vine a Fitur. 2. El Gobierno quiere explorar mecanismos para alentar una negociación".

De Aldama consultó a Koldo García y después le dijo: "Si Fitur y un viaje privado médico (sic)", añade la UCO.

El informe también alude a otras conversaciones entre el empresario y la vicepresidenta venezolana sobre "asuntos de gran sensibilidad" como la "compraventa de oro venezolano" y menciona que en el ordenador del empresario se encontró un contrato de compraventa de diciembre de 2019 en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela ofrece 104 barras de oro a Bancasa por 68,4 millones de dólares.

También hay mensajes sobre un plan de vuelo de Moscú a Caracas el 1 de enero de 2020. Días antes, el 29 de diciembre, De Aldama envió un mensaje a Delcy Rodríguez: "No te dije es lo amarillo ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350" (sic).

El informe explica asimismo que Air Europa, del grupo Globalia, tenía supuestamente un cobro pendiente de 200 millones de dólares con Venezuela desde 2012 y 2013 y menciona un documento enviado en 2018, en el que el Gobierno venezolano reconocía a "De Aldama como representante de Globalia".

Esto hace deducir a la Guardia Civil la "posición privilegiada" de De Aldama en el Ministerio de Transportes, ámbito de competencia de Globalia.