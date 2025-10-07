La UCO prepara un informe con conversaciones de "la vida íntima" de Ábalos

La UCO tiene previsto aportar un oficio con conversaciones de "la vida íntima" de Ábalos.

La Guardia Civil tiene previsto entregar al juez un oficio con las conversaciones que afectan a la "vida íntima" del ex ministro Jose Luis Ábalos, sobre los pagos de transportes sufragados por su ex asesor Koldo García a favor de personas que mantuvieron "encuentros de carácter personal" con el exministro.

El informe patrimonial de Jose Luis Ábalos elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) apunta a la existencia de "gastos relacionados con billetes de transporte sufragados por Koldo a favor de personas que mantuvieron con Ábalos encuentros de carácter personal".

Y añade que "las conversaciones que permiten colegir este extremo, por entenderse que tienen una afectación a la vida íntima del investigado, serán aportadas en una carpeta diferenciada en oficio aparte".

El informe, que da cuenta de numerosos gastos de trenes a Barcelona, Madrid, Bilbao, Almería, Málaga y Sevilla, recoge un pago de 490,25 euros de billetes de tren con destino Teruel del 15 al 16 de septiembre de 2020, fechas en las que Ábalos se hospedó en el parador de esa ciudad, donde según contaron trabajadores de la entidad a algunos medios el exministro celebró una fiesta.

Sin embargo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, que también estuvo alojada aquella noche, negó el pasado mayo que sea cierto que Ábalos celebrase tal fiesta, ya que ni ella escuchó nada ni ha salido después "ninguna prueba fehaciente".

De acuerdo a la UCO, los gastos abonados por Koldo y su exmujer Patricia Úriz, investigada en la parte del caso que instruye Audiencia Nacional, en billetes de tren y alojamientos para esos encuentros con terceras personas fueron de casi 5.000 euros.

"Se ha constatado que, de forma recurrente, Koldo y Patricia adquirieron billetes de transporte y abonaron el alojamiento de terceras personas vinculadas a Ábalos con motivo de distintos encuentros de carácter personal. Esta práctica supuso un desembolso total de al menos 4.975,65 euros, cargado a sus cuentas bancarias".

Además, la UCO da cuenta de los pagos que "Koldo habría transferido a tres personas vinculadas a Ábalos, con quienes mantenía una relación lo suficientemente cercana como para que, en varias ocasiones, atendiera sus demandas de dinero".

Una de ellas respondía al nombre de Ofelia Stoica. Dice la UCO que el exministro reenviaba a Koldo "mensajes previamente recibidos de ella, en los que solicitaba una determinada cantidad de dinero".

También Ábalos ordenó a su exasesor que hiciera ingresos a Vanderleia Aparecida de Oliveira y a una chica llamada Rozalía.

"Los pagos acreditados por orden de Ábalos en favor de estas personas ascienden a un total de 3.623,75 euros", afirma la UCO.