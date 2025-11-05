El Ejército del Aire y del Espacio español ha logrado un nuevo hito operativo al realizar la primera activación real de apoyo aéreo de un avión cisterna Airbus A400M, designado TK.23, durante una misión de Policía Aérea Reforzada. Esta actividad, que incluyó el reabastecimiento en vuelo de cazas Eurofighter, se llevó a cabo dentro de la Operación Centinela Oriental (Eastern Sentry), un despliegue de la OTAN.

La Operación Centinela Oriental fue activada el 12 de septiembre de 2025, por decisión del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, y del Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), general Alexus G. Grynkewich, en respuesta directa a las múltiples violaciones del espacio aéreo de Polonia y los Estados bálticos por parte de drones rusos. El objetivo principal de este despliegue multinacional, flexible y escalable, es reforzar la disuasión y defensa aérea en el flanco oriental de la Alianza, combinando para ello medios aéreos, terrestres y navales de varias naciones aliadas.