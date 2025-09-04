Los vocales conservadores del CGPJ piden a Perelló que evite que intervenga García Ortiz
Los diez vocales le piden además que impida que el ministro Bolaños se siente en el estrado junto al Rey
Asociaciones de fiscales y jueces piden a García Ortiz que no acuda a la apertura del Año Judicial "por respeto" al Rey
El Gobierno asegura que "el plante" de Feijóo es una "grave desconsideración al Rey"
Los diez vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial.
Así consta en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los diez vocales conservadores han trasladado este mismo jueves a Perelló de cara al acto solemne que presidirá el rey Felipe mañana viernes, a partir de las 12:00.
En concreto, han pedido a Perelló que traslade a García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto" de apertura del año judicial "en las actuales circunstancias", en referencia a su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Los vocales también han solicitado a la presidenta del CGPJ que visibilice su "rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados".
