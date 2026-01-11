Vox entrará en el Gobierno de Extremadura con una vicepresidencia y varias consejerías, según Abascal

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su formación tiene que estar en el Gobierno de la Junta de Extremadura para garantizar que se producen los cambios que quieren, a través de una vicepresidencia y varias consejerías "acorde a los votos".

"Hay que estar en el Gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos. Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías. El número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones, con las políticas adecuadas que ya hemos pactado en otros lugares como la Comunidad Valenciana y con el presupuesto adecuado para que seamos nosotros los responsables de ejecutar las políticas de Vox", ha señalado Abascal este domingo en una entrevista en Ok Diario.

Abascal considera que el PP les engañó y por ello tuvieron que salir de los gobiernos autonómicos, pero ahora se han producido unas nuevas elecciones y "una nueva relación de mayorías". "Ellos dicen que nosotros no queremos gobernar porque han esparcido un bulo, pero no es una cuestión de consejerías, de números, o de tener una vicepresidencia: se trata de hacer políticas concretas", remarca y defiende que el cambio en Extremadura debe pilotarse con Vox, aunque "no es necesario que sea así en todos los lugares".

"Tienen que producirse cambios que tienen que ver con la reindustrialización, con la oposición al Pacto Verde, con la oposición a las políticas migratorias, con la rebaja fiscal y con el fin del gasto político. Y si eso se produce estando fuera del Gobierno y podemos tener confianza, no es necesario entrar en un gobierno, pero en este caso consideramos que es necesario", ha añadido.

Asimismo, Abascal ha reiterado que su máxima aspiración es llegar a presidir el Gobierno y no "una vicepresidencia de Feijóo". "Yo quiero ser presidente del Gobierno de España y quiero liderar un gran cambio en España", ha subrayado. El presidente de Vox ha comentado que España necesita recuperar su soberanía, su seguridad, su prosperidad, la racionalidad en el gasto público y la esperanza de los jóvenes para poder formar una familia.

Zapatero y el régimen venezolano

Por otro lado, se ha referido a la detención de Maduro por parte de Estados Unidos y al papel "nefasto" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente de Vox ha afirmado que no cree que la reciente liberación de presos políticos en Venezuela sea "un tanto de José Luis Rodríguez Zapatero", sino del "Gobierno de Estados Unidos y de la oposición venezolana", que, según ha afirmado, "han presionado extraordinariamente y han provocado la debilidad del régimen".

"Si fuera un tanto de Zapatero, los habrían soltado antes", ha señalado Abascal, quien ha insistido en que espera que sean liberados todos los presos políticos de manera "inmediata" y que se aclare "el papel nefasto que Zapatero ha jugado en Venezuela como blanqueador del régimen y como conexión con el Gobierno de España". "Algún día lo sabremos y tendrán que asumir responsabilidades. Espero que ante los tribunales", ha añadido.

En este sentido, ha destacado a Zapatero por ser honrado intelectualmente, pero no "moralmente". "A veces la honradez se mide solo en términos económicos y creo que hay que medir la corrupción moral también desde otras perspectivas", ha indicado.

Preguntado acerca de Pedro Sánchez, el presidente de Vox ha manifestado que el presidente del Gobierno "ha comprado con dinero público una investidura" y le acusa de trocear la soberanía de España "y luego habla de la de Venezuela". "Está comprando permanentemente la permanencia en el poder. Una semana más, un día más, un mes más. El otro día recibiendo a Junqueras. Y yo creo que eso no es de gente honrada", ha asegurado.

En relación con la reciente actuación de Estados Unidos en Venezuela, Abascal ha confesado que no esperaba la detención de Maduro, si bien celebró su captura y agradece a Trump la decisión de hacerlo. "Ahora están todos los opinadores poniendo pegas, mentando el derecho internacional y resulta que ahora el derecho internacional sirve para proteger a los tiranos y no para proteger a los pueblos", ha expresado.

Además, ha arremetido contra los que en España invocan el derecho internacional y luego son los que "vulneran el derecho nacional, pisotean la Constitución y asaltan el Tribunal Constitucional".

Procesos de "remigración"

Por otro lado, Abascal ha subrayado la necesidad de "hacer cumplir las leyes" al defender que en España no se cumplen las leyes de extranjería. Según ha afirmado, unas 600.000 personas entraron ilegalmente en el país en 2025 y ha anticipado cifras similares para el actual ejercicio.

En este sentido, ha defendido que su formación pretende "repatriar inmediatamente a los inmigrantes en situación irregular", deportar "a quienes cometan delitos graves, sean o no legales", e iniciar "un proceso de remigración" para quienes, según ha dicho, "hayan venido a vivir del erario público y no a trabajar".

"Esa es nuestra pretensión, utilizando las leyes que tenemos, cambiando las leyes necesarias e incluso haciendo que se cambien los acuerdos internacionales que dificultan en muchos casos también estas políticas", ha concluido.