Marvel anuncia las fases 5 y 6 de su universo cinematográfico: La Saga del Multiverso

Las próximas etapas del Universo Cinematográfico de Marvel ya tienen proyectos, fechas y un título: La Saga del Multiverso. La esperada sesión de Marvel en la Comic Con de San Diego no ha decepcionado y, aparte de avances de Black Panther: Wakanda Forever o She Hulk: Attorney at Law, el responsable de su división cinematográfica, Kevin Feige, ha desvelado los planes de la franquicia para los próximos años, que se engloban en las Fases 5 y 6 y cuyo colofón son dos nuevas películas de los Vengadores.

Posiblemente fue esa la gran sorpresa de la maratoniana presentación, en la que se esperaban avances de los próximos estrenos de Marvel, pero no tanto el detalle de las próximas fases y, desde luego, no que los Vengadores (habrá que ver cuántos y quiénes) regresarán a la gran pantalla en 2025, con dos títulos: The Kang Dinasty y Secret Wars.

Antes de que arranquen esas dos nuevas etapas aún debe concluir la Fase 4, que se cierra este año con la serie televisiva She-Hulk: Attorney at Law (17 de agosto en Disney+) y el largometraje Black Panther: Wakanda Forever (estreno en cines el 1 de noviembre), de los que Marvel mostró sendos tráilers.

La Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel

Una docena de proyectos se engloban en esta etapa, seis películas y seis series. La primera de ellas, en febrero de 2023, será Ant-Man y la Avispa: Quantumania. Este es el calendario completo:

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (en cines 17 de febrero 2023)

La serie Secret Invasion, con Samuel L. Jackson (Disney+, primavera de 2023)

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (en cines el 5 de mayo de 2023)

(en cines el 5 de mayo de 2023) La serie Echo, spin-off de Ojo de halcón (Disney+, verano de 2023)

Segunda temporada de Loki (Disney+, verano de 2023)

(Disney+, verano de 2023) Blade, con Mahershala Ali (estreno en cines el 3 de noviembre de 2023)

La serie Ironheart (Disney+, otoño de 2023)

La serie Agatha, Coven of Chaos, invierno 2023

Serie Daredevil: Born Again, con Charlie Cox y Vincent D'Onofrio (Disney+, primavera de 2024)

Capitán América: Nuevo orden mundial , con Sam Wilson como héroe (en cines el 3 de mayo de 2024)

, con Sam Wilson como héroe (en cines el 3 de mayo de 2024) Thunderbolts (en cines el 26 de julio de 2024)

La Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel

Salvo que en el futuro se anuncien más proyectos, por ahora esta fase consta únicamente de tres títulos, que llegarán a los cines a lo largo de un año (noviembre, mayo, noviembre). Un calendario sin duda exiguo para lo prolífica que ha llegado a ser en los últimos años Marvel.

Pero esos tres títulos sin duda se merecen ocupar ellos solos una fase entera. Incluso solo dos de ellos: las dos nuevas entregas de los Vengadores. Estos son los proyectos de la Fase 6:

Los 4 fantásticos, estreno en cines el 8 de noviembre de 2024

Avengers: The Kang Dinasty, estreno el 2 de mayo de 2025

Avengers: Secret Wars, estreno el 7 de noviembre de 2025

¿Podría ser esta Secret Wars el punto y final del MCU? Es pronto para saberlo. Quedan tres años largos y en este listado no hay, por ejemplo, nuevos Spider-Man o Doctor Strange, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que el título de esta etapa incluye la palabra "multiverso".

Además, es evidente que el éxito del modelo que abrió Iron-Man allá por 2008 está lejos de agotarse. Por mucho que de los Vengadores originales queden ya por desgracia muy pocos (con el permiso de Thor, cuyas aventuras en solitario siguen en muy buena forma), la fórmula sigue funcionando y el catálogo de Marvel es casi infinito.