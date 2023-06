Adiós a Carmen Sevilla, en directo | Así será el funeral de la inolvidable artista

Una de las primeras personas que quiso mostrar cómo se sentía tras enterarse de la noticia fue Lolita Flores. Publicó una imagen en la que aparecen su hermana Rosario, Carmen Sevilla y ella y la acompañó con un texto que dice: " Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen. Desde que era una niña me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida. Ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre tu amiga del alma. Ahora ya estaréis juntas de nuevo. Carmen de España, Carmen mi amiga, Carmen del mundo, una estrella como tú es muy difícil que se apague, te quiero y te querré. Lo siento mucho Augusto Algueró, muchísimo, y tú lo sabes, te daría un abrazo largo y un beso gigante. Se te va tu madre, para el mundo Carmen Sevilla única e irrepetible".