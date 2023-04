Cómo ir con 'peques' a la Feria de Sevilla y que no terminen en la caseta de los niños perdidos

Pocos niños de Sevilla no han pasado alguna Feria por la Caseta de Niños Perdidos. Puede ser una de las más populares que hay en la calle Gitanillo de Triana y la primera que los padres enseñan a sus hijos cuando entran en el Real. Hay varios trucos para que los niños no tengan que cantar: "Si me pierdo que me busquen" y que los padres no levanten la caseta buscando a los niños que, seguramente, estarán simplemente viendo el paseo de caballos en la puerta de la caseta.

Quienes más saben de seguridad, los policías, bomberos y miembros de protección civil proponen que padres y madres jueguen con los niños antes de salir de casa. Se trata de enseñarles qué hacer en caso de que se despisten y se vean solos. Las reglas son fáciles. En primer lugar, hacerles memorizar un sitio de referencia. Lo más adecuado es con la frase: si nos perdemos nos vemos en... pero sobre todo, nunca alejarse mucho del lugar en el que se despistaron de los mayores. Eso sí, lo mejor es que aprendan a decir su nombre alto y claro, en la medida que les permita la edad.

Siempre es necesario recordarles que "los policías nos ayudan y son amigos" porque si se les utiliza como amenaza -"si no te portas bien, vendrá la Policía"- lo normal es que no se les ocurra pedirles socorro si se ven perdidos. Así que, lo mejor es que vean a los agentes como amigos. La serie La Patrulla canina puede ser de mucha ayuda en estos casos.

Es muy útil, cuando cuentan con mayor edad, hacerles memorizar los teléfonos. Y siempre es bueno que lleven una pulsera identificativa. Para eso no es necesario nada más que imaginación. Desde las pulseras con el nombre hasta el socorrido número de teléfono escrito con bolígrafo en el brazo del niño. En este caso, para evitar que se los borren, mejor ponerlos en el antebrazo.

Una Feria tranquila

Todo vale para tener una Feria tranquila. Eso sí, siempre con la habilidad de mantener una visión periférica capaz de saber dónde están los más pequeños de la caseta mientras se rematan las cuatro sevillanas sobre el tablao. Pero sobre todo es conveniente que los niños sean conscientes de que en los lugares donde hay muchas personas es mejor que vayan de la mano y que no salgan corriendo. Pero claro, con tantas cosas que ver, muchas veces se convierte en misión imposible que no se suelten. Por eso, lo mejor es decirle que si se despistan, que se queden quietos.

En cualquier caso, pensar cómo identificar a los niños es algo que preocupa a todos los padres. Ana Muñoz Bravo es una publicista y diseñadora que se enfrentó con el problema de cómo identificar a los niños. A través de la web www.latitaana.com se pueden encargar chapas que, además, no desentonan con el teraje de flamenca o con el de corto. Están totalmente personalizadas, con frases como: "Mi padre( o madre) sa perdío y no lo encuentro, me haría el favor de preguntar en la barra de ... o en el teléfono...", o "Mi madre me ha puesto esta chapa por no escuchar a mi abuela". Seguida por el número de teléfono, los niños están identificados con un número de contacto.