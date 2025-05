La Feria de Sevilla 2025 en cifras: los datos más curiosos de la semana de farolillos

Sevilla/Arranca la ansiada y esperada Feria de Sevilla 2025, la semana de farolillos.

La noche del 'Alumbrado', tras la familiar cena de Pescaíto, se brinda y se da por inaugurada una nueva Feria de Sevilla donde se prevé que los sevillanos pisen albero para disfrutar esta fiesta mayor como bien merece.

La Feria de Abril, aunque este año se haya metido de lleno en el mes de mayo, está considerada como uno de los eventos de mayor atractivo a nivel internacional por múltiples motivos; y aunque no es del todo fácil saber moverse por el Real si no se tienen las claves correctas para quien no viva en la idiosincrasia sevillana, la feria acapara la atención de todo el que la conoce.

¿Cuánto se tarda en montar la feria?

Una de las imágenes que la prensa recoge cada invierno en Sevilla es el comienzo del laborioso proceso de montaje de la Feria de Abril.

Se trata de un amplio dispositivo que arranca en el mes de enero, y su desmontaje definitivo se prolonga hasta el mes de junio.

En total, estos trabajos se extienden durante 1.500 horas de montaje, con más de una veintena de operarios para dar abastecimiento a las casetas.

¿Cuántas casetas hay?

A lo largo y ancho de la feria se disponen las casetas para el disfrute de los sevillanos.

Los socios engalana, decoran y preparan las casetas como si fuera su propia casa para disfrutar de una semana de alegría con amigos.

Se dice que el Real de la Feria de Sevilla se convierte en una auténtica ciudad efímera por donde pasan millones de personas.

En total, hay 1.049 casetas, mientras que se calcula que hasta 3 millones de personas atraviesan cada año la portada la atraviesa más de 3 millones de personas.

¿Cuántas bombillas iluminan la portada?

El acceso al Real se hace normalmente por la portada, aunque también se puede llegar por el otro extremo, la contraportada.

No osbtante, pocos sevillanos acaban su feria sin la tradicional foto bajo la portada, cuyo diseño cada año corre a cargo de un arquitecto mediante concurso.

De este modo, la mega estructura que se eleva para recibir a flamencas y feriantes cada día tiene una altura de 44 metros por 50 de ancho, con una dimensión lateral de casi 6 metros.

En total, iluminan la portada hasta 25.000 bombillas desde la noche del pescaíto, mientras que la feria cuenta con hasta 254.000 bombillas en toda su extensión.

¿Cuántas calles hay?

Otra de las particularidades de la Feria de Sevilla recae en la personalidad de cada aspecto que la rodea, como por ejemplo, sus calles.

Hasta quince toreros de calado histórico dan nombre al mapa de la Feria de Sevilla.

Antonio Bienvenida

Costillares (Joaquín Rodríguez)

(Joaquín Rodríguez) Curro Romero (Francisco Romero López)

(Francisco Romero López) Espartero (Manuel García Cuesta)

(Manuel García Cuesta) Gitanillo de Triana (Francisco Vega de los Reyes)

(Francisco Vega de los Reyes) Ignacio Sánchez Mejías

Jiménez Chicuelo (Manuel Jiménez Moreno)

(Manuel Jiménez Moreno) Joselito 'El Gallo' (José Gómez Ortega)

(José Gómez Ortega) Juan Belmonte

Manolo Vázquez

Pascual Márquez

Pepe Hillo (José Delgado Guerra)

(José Delgado Guerra) Pepe Luis Vázquez

Torres Bombita (Ricardo Torres Reina)

(Ricardo Torres Reina) Rafael Gómez Ortega

¿Cuántos kilómetros tiene el Real?

Otra de las particularidades que se han de tener en cuenta a la hora de hacer una visita a un amigo o familiar que esté en otra caseta es la ubicación exacta, porque se puede tardar un rato en llegar si se encuentra en la otra punta del real.

La Feria de Sevilla cuenta con unas grandes dimensiones que se corresponden a doce veces un gran estadio de fútbol como el Santiago Bernabéu.

El recinto, ubicado en el barrio de los Remedios cuenta tiene una extensión de 450.000 metros cuadrados sin incluir la zona de las atracciones, conocida como 'la calle del infierno'.

Si se añade esta zona, la dimensión es de 1.200.000 metros cuadrados.

¿Desde cuándo se celebra en los Remedios?

Si bien la feria se concebió en sus orígenes como una feria ganadera en el Prado de San Sebastián, poco a poco, fue tomando forma para convertirse en lo que es.

De este modo, según fuentes municipales, se conoce que la primera Feria de Abril ya ubicada en el barrio de los Remedios fue en el año 1973; y se celebró, curiosamente también en el mes de mayo, como ocurre este 2025.

Fue inaugurada oficialmente a las 21:00 horas del día 30 de abril de aquel año de 1973 por el alcalde D. Juan Fernández Rodríguez García del Busto.

Por cierto que las primeras sevillanas que sonaron en aquellos campos de los Remedios las cantó Naranjito de Triana acompañado a la guitarra por José Cala "El Poeta".

¿Cuántas cámaras de seguridad hay?

Un amplio dispositivo de seguridad se suma a las 30 cámaras de videovigilancia e inteligencia artificial que controlarán en todo momento el número de presonas que transitan por la portada y las zonas próximas.

¿Qué impacto económico tiene en la ciudad?

Si bien el año pasado se movieron hasta 1.700 euros por segundo, se espera que la Feria de Sevilla 2025 tenga igualmente movimiento económico, aunque se ha reducido su duración tras la vuelta al formato corto.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estimó el impacto de la Feria de Abril de 2024 en unos 1.000 millones de euros, lo que supone más del 3% del PIB local, y triplica el impacto de las cifras de la Semana Santa.

En 2023, la facturación fue de 930 millones de euros.