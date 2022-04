Los cinco mejores memes y momentazos de la Feria de Sevilla en confinamiento

Alumbrao en los balcones, aplausos por sevillanas y brindis de rebujito, así fue la Feria del confinamiento. La Feria en casa y por sevillanas, como no podía ser de otra manera; y con vestidos de flamenca. Las Ferias de Abril de 2020 y 2021 no pudieron celebrarse en el Real, pero fueron muchos los sevillanos que decidieron decorar sus casas con todos los detalles que evocan a la Feria de Abril, especialmente la primera, que fue un mazazo impresionante para la sociedad sevillana en mitad de un clima de temor e incertidumbre por los efectos del covid.

El estado de alarma nos obligó a permanecer confinados durante esos meses primaverales, pero no evitó que brotara el ingenio y las ganas de vivir de la gente. Las ganas de Feria. Generando contenido digital y en redes sociales que quedó inmortalizado para la historia. Memes y momentos de la Feria de Sevilla en confinamiento como estos cinco:

1. El traje de flamenca preparado para la ocasión

Ni la pandemia ni el confinamiento pudieron sacar de la cabeza de miles de mujeres que el traje de flamenca se usaba sí o sí. La tradición se mantenía y en los días previos al inicio de la feria se veían imágenes como las de esta piso en el barrio de Pio XII, con los trajes tendidos al sol para estar listos la noche del alumbrao.

2. La caseta, abierta las 24 horas

Eran días en los que el mensaje era claro: #Quédateencasa, pero el ingenio y el humor de los sevillanos se puso de manifiesto por todos los rincones de la ciudad. Muchos no habían podido invertir ese tiempo tan especial de preparación de las casetas, de nervios y complicidad con sus amigos y compañeros, y decidieron montar una caseta en sus propias casas, algunas muy conseguidas como ésta del número 69, Confinaos.

3. Improvisados 'paseos a caballo'

El cuerpo pedía Feria y Feria que se le daba al cuerpo. No bastaba con vestirse de flamenca y montar tu propia caseta. Algunos daban un paso más y no dejaban pasar la oportunidad de dar algún que otro improvisado 'paseo a caballo', incorporando en su terraza un caballo muy particular.

El cuerpo pide feria pic.twitter.com/udXzJ268EC — Pureza ۞ (@MiguelPureza) April 18, 2020

4. Baile de sevillanas en los salones

¿Y qué sería una Feria de Abril sin el baile? El tablado también tomó protagonismo en los rincones de las casas de los sevillanos durante el confinamiento. La terraza, el salón o la cocina se convirtieron en escenarios perfectos para demostrar las dotes bailando sevillanas. Cantando 'por el camino y a la sombra de las pinos', de la mano de María del Monte, como @davidmataixx

Bueno, bueno, la Feria de Abril que se han montado mis padres❤️😍 pic.twitter.com/V8OYOJvmwh — David Mataix (@davidmataixx) April 18, 2020

5. Recreación de la calle del Infierno

Por último destacamos la culminación de una Feria de Abril en confinamiento. La escenificación de la calle del Infierno en nuestros hogares. Jóvenes que recrearon episodios cómicos sobre la venta de tickets en las atracciones o la ejecución de los tradicionales disparos en las tómbolas, además de la presentación del típico plano para no perderse por el Real de la Feria.