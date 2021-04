Cómo montar tu caseta de la Feria de Abril en casa

El año pasado la Feria de Abril de Sevilla no pudo celebrarse debido al confinamiento decretado por el coronavirus. Este año seguirá sin ser posible su celebración por los mismos motivos, pero no es excusa para no trasladar el ambiente de esta fiesta tan emblemática a nuestros hogares. Ya el año pasado las videollamadas en estas fechas se llenaron de farolillos y brindis con manzanilla y este 2021 no va a ser diferente. Existen múltiples ideas para crear nuestra propia caseta de forma muy sencilla y de manera responsable con los convivientes de nuestro hogar.

Consigue tus propios farolillos

La decoración es la base de cualquier ambiente feriante y los farolillos uno de sus principales elementos. Existen numerosas empresas en la ciudad que ofrecen kits de farolillos a un precio muy asequible con los cuales, aparte de conseguir una decoración de excepción, conseguiremos apoyar a un negocio local muy tocado por la crisis económica derivada del coronavirus. Empresas como Farolillos Herrera o Fábrica la Feria son empresas dedicadas a este sector con nombre propio en la ciudad.

Guirnaldas y flores

Otro de los elementos que destacan en las casetas del Real son las flores, las cuales abarcan una amplia variedad y podemos optar por fabricarlas directamente en papel o hacernos con flores naturales. El color rojo es un constante en los ambientes feriantes y uno de los que más predominan en las flores escogidas.

También podemos optar por el uso de guirnaldas tanto para estancias como el comedor como para nuestros balcones y terrazas.

Nuestra propia caseta

No existe Feria de abril sin sus casestas. El pasado año, la imaginación de los sevillanos se tradujo en múltiples portadas asemejando este tipo de recintos. Mediante el uso de cartón, pintura e incluso telas, podemos elaborar la carta de presentación de nuestra propia caseta. Las franjas blanquiverdes y rojiblancas son características de las telas que rodean las casetas y que no pueden faltar en este tipo de ambientes. Los lunares y los colores fuertes como el azul eléctrico evocarán nuestros mejores recuerdos feriantes. Y no te olvides de poner en grande el nombre de la caseta.

Kit del feriante

El arte y el color de la Feria pueden recrearse en nuestros hogares, prueba de ello son las numerosas iniciativas que lanzaron varias empresas y hogares en el pasado año de confinamiento. Este año también existen alternativas en un mercado cuyo deseo es volver a acercarnos lo máximo posible al Real. La bodega sanluqueña Barbadillo es una de estas empresas y ya tiene disponible a la venta el Kit del feriante, compuesto por seis botellas de 75 cl., seis catavinos, cinco farolillos y dos tiras de banderitas, con los cuales seguir con la decoración de nuestra particular caseta.