Sevilla Este, más cerca de la Feria con la prolongación del recorrido de la Línea Express hasta la contraportada

El dispositivo que el Ayuntamiento de Sevilla desarrollará durante la Feria es "ambicioso" según el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Entre las novedades, la ampliación del recorrido de la Línea Express de Tussam hasta la contraportada. "Con eto se cumple una petición de los vecinos de Sevilla Este, que reclamaban mayor accesibilidad al real", explicó Alés. De este modo, el autobús funcionará el miércoles, sábado y domingo a partir de las 12:00 y el resto de los día , a partir de las 19:00 de modo ininterrumpido.

Pero no es la única novedad en una Feria de Abril que se celebra íntegramente en mayo. y que comenzará a activar su dispositivo de movilidad a partir del 5 de mayo. "Durante la preferia estarán en vigor las ordenanzas municipales, no se habrá nada más allá de lo que ya es uso y costumbre", insistió Alés. El delegado apeló a la responsabilidad de los sevillanos "para que no haya nada en la preferia más allá de lo que se ha hecho otros años en los días antes de los días de Feria".

Este año la apertura de la Avenida de la Raza y de la calle Paez de Ribera tras las obras eliminará muchos de los problemas de acceso que hubo el año pasado. Además, el Ayuntamiento ha habilitado espacios seguros para mujeres y personas LGTBI y se contará por primera vez el números de personas que acceden por la contraportada.

Respecto a los taxis, además de un nuevo punto de recogida en la calle Costillares, la seguridad estará a cargo de una empresa privada. Sobre la seguridad, el delegado afirmó que se ha ofrecido a la plantilla de la Policía Local trabajar durante los días de Feria, "por lo que esperamos contar con mil agentes". Algunos de ellos estarán en los 15 puntos de control de acceso a zonas restringidas y en el acceso a los aparcamientos de los abonados. "Vamos a continuar con las medidas que el año pasado contribuyeron a disminuir el número de delitos, peleas o incidencias", aseguró Alés. También volverán los agentes tutores. Concretamente, 30 policías de los que una pareja estará permanentemente en la caseta de los niños perdidos, otros estarán en vehículos para localizar a menores que se pierden, otros para el acompañamiento de personas mayores o discapacitadas siempre que se haya solicitado con anterioridad, otros que entregarán pulseras y controlarán la zona del botellón de menores y otros que se harán cargo de los menores ebrios.

Un amplio dispositivo al que se suman 30 cámaras de videovigilancia e inteligencia artificial que controlarán en todo momento el número de presonas que transitan por la portada y las zonas próximas. A esto se añade una cámara a gran altura en la portada para detectar emisiones de humo.

En cuanto a los robos en las casetas durante el montaje, Alés ha asegurado que ha habido más seguridad que nunca en el real. "Pero no podemos entrar a vigilar el interior de las casetas", afirmó. "Solo me constan dos denuncias de robos en el interior de las casetas y de una bicicleta".

De este modo, del lunes 5 de mayo al 11 de mayo el Ayuntamiento activará la fase de preemergencia, aunque algunos de los dispositivos comenzarán a funcionar el sábado 3 de mayo. De este modo, el Plan Específico de Emergencia para la Gestión del Tráfico durante la Feria de Sevilla entra en vigor a partir de las 8:00 del lunes día 5 de mayo, si bien en la zona de Tablada comienzan las restricciones desde el próximo sábado 3 de mayo.

Cortes de Tráfico

Las zonas incluidas comprenden la totalidad del real, así como parte del barrio de Los Remedios, Triana, Tablada y las áreas de aproximación a la Feria y los accesos a la ciudad desde la SE-30. También se verá afectada la zona próxima a la Plaza de Toros de la Real Maestranza en las horas de celebración de las corridas.

Desde las 16:00 del sábado 3 de mayo hasta las 6:00 del lunes 12 de mayo, los accesos a la barriada de Tablada a través de Alfonso de Orleáns y Borbón y Maestranza Aérea y Barberán y Collar desde la Avenida Juan Pablo II y por la Avenida de Maestranza Aérea desde la Carretera de la Esclusa quedarán totalmente cortados. Los residentes y acreditados de esta zona podrán acceder a través del punto de control situado en la Carretera de la Esclusa, a la altura de la estación de servicio CEPSA. Los taxis y vehículos de alquiler con conductor podrán acceder siempre que transporten a viajeros con destinos a las calles interiores o que acrediten un servicio concertado en el interior de la barriada, aunque deberán abandonarla inmediatamente después de prestar el servicio. Los camiones con destino a las instalaciones portuarias ubicadas en el Polígono de Tablada también podrán acceder, pero con limitaciones en el tonelaje y en sus horarios.

Para el resto de las zonas afectadas, el Plan entrará en vigor con carácter general a partir de las 8:00 del lunes 5 de mayo y finalizarán a las 8:00 del lunes 12 de mayo. No obstante, la hora de entrada en vigor de las diversas medidas contempladas en el mismo dependerá de los días y carácter de las mismas, si son permanentes o temporales.

Mientras el Plan Especial de Movilidad esté en vigor, la Dirección General de Tráfico (DGT) informará a través de sus paneles informativos de los itinerarios especiales y alternativos establecidos y del estado del tráfico.

Cortes totales y parciales

Los cortes totales desde el lunes 5 de mayo hasta el lunes 12 de mayo afectarán a las siguientes vías —dependiendo el horario de cada calle—: Remeros de Sevilla, vía de servicio de Cardenal Bueno Monreal desde La Palmera hasta Las Razas dirección Puente de las Delicias; Avenida de Alvar Núñez con Lorenzo Leal y accesos desde Virgen de Luján hacia las calles Monte Carmelo, Virgen de Monserrat, Padre Damián, Pedro Pérez Fernández y Virgen de la Montaña. La Avenida de Alvar Núñez con Ancángel San Miguel permanecerá cerrada parcialmente al tráfico en su sentido a Rubén Darío.

También queda restringido el acceso a la Avenida Maestranza Aérea-Avenida Sanlúcar de Barrameda desde la Carretera de la Esclusa. Únicamente se permitirá el acceso a los vehículos con plaza de aparcamiento en los aparcamientos del Club Náutico, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8 y P-0, vehículos que transporten personas de movilidad reducida debidamente acreditados con destino a las plazas de aparcamiento reservadas a tal efecto en Maestranza Aérea, y servicios municipales en el desempeño de las funciones que le son propias. El acceso quedará restringido desde las 12.00 del lunes 05 de mayo hasta las 6.00 horas del lunes 12 de mayo.

Cambios de sentido

La Avenida María Luisa quedará en sentido único a partir de las 8:00 del lunes 05 de mayo desde la Glorieta de San Diego hacia la Glorieta de Marineros Voluntarios, a excepción de un carril en contra sentido para el transporte público, y así continuará hasta las 00:30 del lunes 12 de mayo. Virgen de Luján, Avenida Flota de Indias y Presidente Adolfo Suárez y Virgen de la Oliva adoptarán el sentido único en varios de sus tramos y en horarios diversos. Mientras, el acceso a través de la calle Asunción únicamente estará permitido a los autobuses de Tussam y los coches de caballo de servicio público.

Se realizarán, además, cortes de tráfico parciales en distintas salidas hacia la Ronda de Circunvalación SE-30 hacia Carretera de la Esclusa (salida 12), y las salidas del nudo de la Ronda de Circunvalación SE-30 hacia Juan Pablo II y Blas Infante, así como en el Muro de Defensa sentido Sur, Acceso a la Avenida de Coria desde la carretera del Muro de Defensa, Avenida de la Raza, entre Cardenal Bueno Monreal, y Avenida de Moliní.

En el conjunto de calles comprendidas en el interior del perímetro delimitado por las calles Santa Fe, Virgen de la Oliva, Avenida Flota de Indias-Avenida, Presidente Adolfo y Suárez-Virgen de Luján tan sólo se permitirá el acceso a los autobuses de Tussam, el servicio público de taxis, los residentes acreditados, los vehículos que, debidamente acreditados, transporten personas de movilidad reducida, vehículos con acreditación de acceso especial, así como bicicletas y motos, estas últimas dependiendo de la vía. Las caballerías sólo tienen autorizado el acceso a través de Virgen del Águila. Las restricciones en esta zona comenzarán el lunes 05 de mayo desde las 18:00, con tramos de cierre total al tráfico en distintos horarios.

Se procederá a controlar el acceso de vehículos desde el Muro de Defensa y la Glorieta de Carlos Cano con el objetivo de facilitar la circulación de los autobuses lanzadera que unen el recinto ferial con el aparcamiento del Charco de la Pava. Así, los accesos a la calle Rubén Darío desde el Muro de Defensa y la Glorieta de Carlos Cano serán exclusivos para los autobuses lanzadera, Autobuses del Consorcio de Transportes, taxis y vecinos que estén acreditados de la barriada del Carmen desde el lunes 05 de mayo hasta las 6:00 horas del martes 6 de mayo y entre las 12:00 y las 6:00 horas de la mañana del día siguiente desde el martes 6 de mayo hasta el domingo 11 de mayo.

El acceso a la calle López de Gomara desde la Plaza de San Martín de Porres hacia la glorieta de la República Dominicana únicamente estará permitido para Tussam, taxis y residentes acreditados. No está permitida, pues, la circulación de carruajes por López de Gomara. El acceso a la Avenida de la Razas desde la Avda. de Moliní quedará restringido con carácter general, excepto para las caballerías y coches de caballos que estén autorizados, servicio público, vehículos oficiales de las administraciones ubicadas en el tramo entre Avenida de Moliní y Avenida de las Razas hasta el Puente de la Delicias y acreditados Tablada. Por su parte, la calle Santa Fe Adopta el sentido único desde Virgen de Luján hacia la Glorieta de la República Dominicana desde donde se reparte el tráfico rodado hacia López de Gomara o Avenida de la República Argentina.

Las imágenes de los fuegos artificiales de la Feria de Sevilla 2024 / Juan Carlos Vázquez Osuna

Los Fuegos Artificiales

El espectáculo pirotécnico de final de la Feria se ubica en el muelle de la dársena del río Guadalquivir, en la zona colindante con el Paseo de Las Delicias y se celebra el lunes 12 de mayo a las 00:00. Por motivos de seguridad, antes del encendido del material pirotécnico se corta al tráfico de vehículos el Paseo de las Delicias a la altura del Puente de San Telmo y la Glorieta de Méjico, la Avenida María Luisa a la altura de la Glorieta de San Diego, y el Puente de Los Remedios. Los vehículos procedentes del puente de San Telmo serán desviados hacia Paseo Colón, excepto Tussam y taxis y los procedentes del Paseo Colón hacia el Puente de San Telmo en dirección República Argentina. También se establecerá un perímetro de seguridad peatonal en el interior de la zona restringida al tráfico.

Controles, taxis y aparcamientos

La Policía Local de Sevilla establecerá 15 puntos de control de acceso a las zonas restringidas, así como controles en los accesos a los aparcamientos para abonados, realizados por personal de la empresa que ejecuta la gestión de los mismos.

Respecto al servicio público de taxis, éste cuenta en la Feria con accesos especiales por vías reservadas, así como paradas específicas diseñadas para atender la demanda en las inmediaciones del recinto ferial, ubicadas en la Avenida Flota de Indias (paradas de la Portada y Costillares —novedad de este 2025—) y en la Glorieta Avión Saeta (parada de Contraportada).

Así mismo, se mantendrá en la parada de taxis de la Portada un sistema especial de recogida para las personas con movilidad reducida, dando prioridad en el uso de los vehículos eurotaxi a estos usuarios respecto al resto.

Los taxis que procedan del Aljarafe tendrán un carril de acceso a través del aparcamiento del Charco de la Pava, Rubén Darío y Avenida Blas Infante, donde descargarán a los pasajeros.

Los autobuses discrecionales podrán parar para llevar a cabo la subida y bajada de viajeros en el carril derecho de servicio, sentido salida, de la calle José Delgado Brackenbury en el tramo comprendido entre el Supermercado Aldi y la Glorieta del Barco Galia Puerto.

Aparcamientos públicos

Estarán en uso desde el domingo 4 de mayo a las 12:00 los siguienes aparcamientos:

Aparcamiento P-1 y P-4: En total 1500 plazas solo para abonados. Acceso desde la Avenida Blas Infante; bien desde López de Gomara a través del punto de control ubicado en López de Gomara con San Martín de Porres o bien desde República Argentina.

Aparcamientos P-5, P-6 y P-7: En total, 687 plazas solo para abonados. Se accede a través del Puente de las Delicias, Glorieta de Avión Saeta y Carretera de la Esclusa.

-Aparcamiento Charco de la Pava P-13: En total, 10 389 plazas en rotación. El coste es de 8 euros por estancia. Tiene acceso en varios puntos del Muro de Defensa y desde SE-30 para el Aljarafe. Conecta con el Real de la Feria con servicio de bus-lanzadera de Tussam incluido en el precio. El funcionamiento de la lanzadera es ininterrumpido y tiene un tiempo estimado de trayecto de entre unos 5 o 10 minutos.

Para facilitar el movimiento de personas con movilidad reducida, se han formalizado distintos circuitos libres de barreras arquitectónicas. Igualmente se habilitarán dos bolsas de aparcamiento específicos para vehículos acreditados de personas con movilidad reducida. Ambos espacios reservados para estos vehículos son gratuitos y están situados en la Avenida de Sanlúcar de Barrameda, mientras que la otra se ubicará en la calle Virgen de la Cinta.

Movilidad también habilita grandes bolsas de aparcamiento para motocicletas y ciclomotores en los distintos viales que acceden al Real de la Feria así como en lugares acondicionados en la nueva barriada de Tablada, todos ellos gratuitos. Se habilitará, además, un aparcamiento para motos ubicado en la Carretera de la Esclusa entre la nave de AIRBUS y la estación de servicio CEPSA. También se establece una banda de aparcamiento en la avenida de Juan Pablo II en parte de su longitud. El acceso y salida de esa bolsa de aparcamiento se realizará con el vehículo sin funcionar, por tanto ese viario se mantiene como zona de seguridad donde se prohíbe circular. Las motocicletas y ciclomotores están habilitados para circular por el viario por donde lo pueden realizar los vehículos acreditados como residentes

Para facilitar el uso de la bicicleta para los desplazamientos a la Feria, se lleva a cabo la instalación de aparcamientos para bicicletas en Glorieta de Avión Saeta, Glorieta Nuestra Señora de la Oliva, Avenida Presidente Adolfo Suárez y Avenida Flota de Indias.

Tussam

En la semana de Feria la oferta de transporte público se incrementa en más de un 45 % respecto de una semana normal con los mismos tipos de días, habiéndose planificado, para todo el periodo, más de 38 960 horas de servicio, casi un 3 % más que el año pasado, considerando el mismo número y tipo de días.

En cualquier caso, por tipo de día y periodo horario destaca lo siguiente:

El lunes del alumbrado tiene una oferta un 27 % superior a la de un lunes normal, con un máximo de 332 coches en la calle en el periodo punta de tarde, duplicado, en dicho periodo, los habituales de cualquier día laborable.

En los días laborables se incrementa la oferta entre un 20 % y un 25 %, con una pequeña reducción en el periodo de mañana y un aumento de entre 50 y 100 vehículos a primera y última hora de la tarde respectivamente, con un máximo de 338 coches en el periodo punta del mediodía.

El miércoles festivo la oferta global se incrementa un 130 % respecto de un festivo normal, con un máximo de 315 coches en el periodo punta del mediodía y 320 coches en el periodo punta de tarde.

El sábado y domingo de feria la oferta global se incrementa un 70 % y un 90 % respectivamente, respecto de un fin de semana normal, con un máximo de 315 coches el sábado y 280 el domingo.

El servicio directo al Real de la Feria contará con una oferta de 13 860 expediciones y 1 594 000 plazas por sentido.

Este servicio directo se realiza a través de la línea Especial Lanzadera Prado-Feria, con terminal en el Prado en la calle José María de Osborne y en la Feria en las proximidades de la Portada, en la manzana existente entre la C/ Antonio Bienvenida y la C/ Remeros de Sevilla. Funcionará desde el lunes día 5 de mayo a las 18:00 horas hasta las 2:30 horas del lunes 12 de mayo de manera ininterrumpida, salvo los días laborables en el periodo de 7:00 a 12:00 horas. Su frecuencia de paso será de hasta 2 minutos lo que supone 2860 expediciones y 343 000 plazas ofertadas por sentido.

Además, las líneas C1, C2, 5, 6 y 41 modificarán sus recorridos por Los Remedios para prestar servicio al Real de la Feria, estableciendo una parada en la Avenida Presidente Adolfo Suárez. El horario de esta modificación será desde las 12:00 horas hasta las 7:00 horas del día siguiente, comenzando el lunes del Alumbrado, a las 18 horas, y finalizando a las 2:30 h. del lunes de la semana siguiente, una vez finalizada la Feria. Además, todas estas líneas, tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido. Las frecuencias de paso serán, prácticamente durante todo el día de entre 5 y 6 minutos en las líneas C1, C2, entre 6 y 7 minutos en las líneas 5 y 6 y entre 8 y 9 minutos en la línea 41. La oferta global de estas líneas asciende a 6350 expediciones y 762 000 plazas por sentido.

La mayoría de líneas radiales también tendrán horario de funcionamiento ininterrumpido. Las de los sectores Sur y parte del Este conectarán directamente con la lanzadera de Feria en el Prado de San Sebastián y las de los sectores Norte y otra parte del Este trasladarán sus terminales de Ponce de León o Duque a Prado, desde las 22:00 horas en día laborable y desde las 19:00 horas en sábado, domingo y día festivo, con el mismo objetivo.

Este año, como gran novedad, la línea Exprés LE, Sevilla Este – Prado de San Sebastián, trasladará su terminal desde el Prado a la Contraportada, el miércoles festivo, sábado y domingo de feria a partir de las 12:00 horas y el resto de días a partir de las 19:00 horas, prestando servicio ininterrumpido.

La Lanzadera Especial Charco de la Pava-Feria prestará servicio gratuito desde el domingo previo, 4 de mayo, en horario de 12:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada y desde las 12:00 horas del lunes del alumbrado hasta las 2:30 horas del lunes 12 de mayo, de forma ininterrumpida. La terminal en el Charco de la Pava se establecerá en la ubicación habitual y en la Feria se situará en el aparcamiento P-1. El recorrido, tanto de ida como de vuelta, se efectuará por la calle Rubén Darío y su frecuencia de paso, en los periodos de máxima afluencia, será inferior a los 2 minutos. La oferta será de 4600 expediciones y 552 000 plazas por sentido.

Ambiente un sábado de feria / José Luis Montero

Seguridad

El plan especial de seguridad dará el comienzo lunes 5 de mayo con la ceremonia del “alumbrado” hasta la finalización del domingo día 11 de abril, con los fuegos artificiales. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en Plan Específico de Coordinación de la Feria de Sevilla, la fase de PREEMERGENCIA está declarada durante todo el periodo de vigencia.

En esta fase de Preemergencia, se alertan los medios y recursos asignados al Plan, están activo el CECOP diariamente y durante toda la Feria.

La Policía Local de Sevilla contará con todos los efectivos de la plantilla durante la Feria de Abril 2024, se ha ofrecido la posibilidad de trabajar a la plantilla al completo por lo que se estima que entre todos los servicios habrá cerca de 1000 policías locales operativos.

La Feria de Abril es un evento de primera magnitud para la ciudad y como todo acontecimiento de masas supone un reto para la seguridad pública que exige un gran esfuerzo para minimizar los riesgos que dicha celebración pueda conllevar para los ciudadanos. En este sentido, la Policía Local planifica el correspondiente plan de acción, basado en años de experiencia y que supone la movilización de todos sus recursos tanto humanos como materiales al servicio de la ciudad.

Tras el éxito obtenido el año pasado, el dispositivo volverá a contar este año con una unidad específica compuesta por 30 agentes que centraran sus funciones en todos lo relacionado con los niños y adolescentes menores de 18 años. Los agentes tutores, unos policías con formación específica para tratar con menores, serán los encargados realizar las siguientes funciones:

Presencia de una pareja de agentes tutores en el horario de funcionamiento de la Caseta de niños perdidos, para dar cobertura a las personas que trabajan en ella y hacer gestiones relacionadas.

Parejas con vehículos para asumir todos los menores que se pierdan en el Real de la Feria y alrededores, para hacer su traslado a la caseta de niños perdidos o lugar donde se encuentren sus progenitores.

De la misma manera hacer acompañamientos de personas mayores, personas con discapacidad, etc. al interior del recinto, que se solicitan con antelación.

Cobertura de las zonas de atracciones desde su inicio por la mañana, para hacer entregas a los padres de las pulseras en caso de pérdidas de menores, así como controlar la zona de “botellón” de menores.

Asumir las gestiones de menores ebrios que sean trasladados al puesto avanzado de Cruz Roja, para realizar las gestiones con sus progenitores, donde los agentes tendrán un punto fijo.

Información a las tiendas y locales cercanos, de la prohibición de venta de alcohol a menores y sus posibles consecuencias.

Prevención de venta o consumo de estupefacientes por menores en zona de Real de la Feria y barrio de los Remedios.

Un Polícía local en una de las entradas al real. / Juan Carlos Vázquez

Todo ello además, de las tareas propias de la Policía Local durante la Feria de Abril con el dispositivo de control del ocio o la venta ambulante, el control de los carga y descarga en el horario establecido, de los coches de caballos, etc.

Los voluntarios de Protección Civil trabajaran en apoyo al resto de los Servicios Operativos previstos en el Plan de Coordinación (Seguridad, Intervención, Sanitario y Apoyo Logístico y Acción Social). En el Real de la Feria disponen de vehículos de apoyo logísticos con el equipamiento necesario para casos especiales ante grandes emergencias y/o intervenciones por si fuesen necesarios. Además, en la Maestranza se dispone diariamente de servicio de apoyo a los equipos previstos en su Plan de emergencias y autoprotección.

Por otro lado, se dispone también la activación del Grupo de Medios Aéreos de la Delegación de Seguridad Ciudadana con la activación diaria de equipos de drones tanto en el Real de la Feria, especialmente en la zona de la calle del infierno, como en el río y el entorno de la Plaza de Toros.

Este año se instalan 30 cámaras en el recinto para funciones de videovigilancia e inteligencia artificial. Estás últimas contabilizarán el número de personas que transitan por la portada y zonas próximas. Como novedad este año también se observará el acceso por contraportada y al recinto de la calle del infierno y zonas próximas.

En la portada también habrá una cámara gran altura que permite la detección de emisiones de humo y localización de incidentes de forma rápida

En cuanto a los Bomberos se está llevando a cabo una importante labor preventiva con las inspecciones previas en todas las casetas para garantizar su seguridad ante una hipotética situación de emergencia. Además de estar garantizada la seguridad tanto dentro como fuera del Real de la Feria con los 5 retenes dispuestos tanto en el interior como el exterior de la Feria y la vigilancia de la lámina del río.

Lipasam

Lipasam inicial el Plan Especial para la Feria con 591 trabajadores y 113 vehículos. A ellos se unen 224 trabajadores contratados, atenderá la limpieza en el Real y en su área de influencia antes de que comience la Feria, durante su celebración y posteriormente para dar cobertura al proceso de desmontaje

Tras los buenos resultados del año pasado, este año se volverán a habilitar puntos de contenedores en el entorno del recinto para el depósito de residuos durante todo el día, concretamente para la fracción resto. La recogida selectiva de envases ligeros, embalajes de cartón y envases de vidrio, se realizará en turno de noche y en la puerta de cada caseta.

El Ayuntamiento Sevilla, a través de la empresa municipal Lipasam, inicia la puesta en marcha de un dispositivo especial para la Feria de 2024, que estará formado por 591 operarios y 113 vehículos, y para el que se han contratado a 224 trabajadores. Este dispositivo atenderá la limpieza en el Real y en su área de influencia antes de que comience la Feria, durante su celebración y posteriormente, con el objetivo de dar cobertura al proceso de desmontaje de las casetas, atracciones y demás.

Este año, tras los buenos resultados de la prueba piloto del año pasado, se reforzará la recogida de residuos durante toda la Feria. Para la fracción resto (gris), se habilitarán puntos de contenedores en el entorno del Real de la Feria, con el objetivo de aliviar a las casetas de residuos durante todo el día. Dichos puntos estarán ubicados en Flota de Indias, Remeros de Sevilla y Juan Pablo II.

Por su parte, al igual que años anteriores, la recogida selectiva de envases ligeros (amarillo), envases de vidrio (verde) y embalajes de cartón (azul), se realizará de forma diaria, en el horario establecido entre las 5:00 y las 9:00 horas. Los residuos se deberán presentar debidamente en la puerta de las casetas.

Para facilitar el compromiso de los caseteros, desde Lipasam, y con la colaboración de Ecoembes, se van a llevar a cabo campañas informativas en todas las casetas del Real, con la entrega de 100.000 bolsas amarillas y de 1200 papeleras para el depósito de envases ligeros. Las bolsas se repartirán diariamente, distribuidas a lo largo de toda la semana.

Asimismo, también se realizará la recogida diferencia de envases de vidrio, para lo que previamente se repartirán, en colaboración con Ecovidrio, un total de 420 cubos para grandes casetas y 23 000 bolsas para las de menor tamaño. Además, y al igual que el resto de los residuos, se realizará una recogida diaria de papel y cartón.

Todos los residuos diferenciados, una vez recogidos de forma separada, se trasladarán a diferentes plantas de tratamiento y valorización con el objetivo de proceder a su posterior reciclaje.

Desde el área de inspección, ya se está realizando una acción informativa entre los montadores de las casetas sobre el uso adecuado y ubicación de los 30 contenedores de obra habilitados en el Real, y sobre la gestión de los residuos. Posteriormente, durante la Feria, se realizará una campaña informativa a los titulares de las casetas sobre la correcta presentación de los residuos, con el objetivo de facilitar su recogida de manera selectiva, y evitando los abandonos en la vía pública en horario no autorizado.

En la ciudad de Sevilla, se están produciendo avances significativos en materia de recogida selectiva. Prueba de ello es la apuesta de Lipasam por estar presente con la separación de residuos en origen en eventos tan significativos y relevantes para la ciudad como es la Feria de Abril. El incremento de las cifras de la recogida selectiva es fruto de la colaboración ciudadana y del compromiso con un modelo de ciudad más sostenible y comprometida con el medio ambiente.

Todos los residuos diferenciados, una vez recogidos de forma separada, se trasladarán a diferentes plantas de tratamiento y valorización con el objetivo de proceder a su posterior reciclaje.

Desde el área de inspección, ya se está realizando una acción informativa entre los montadores de las casetas sobre el uso adecuado y ubicación de los 30 contenedores de obra habilitados en el Real, y sobre la gestión de los residuos. Posteriormente, durante la Feria, se realizará una campaña informativa a los titulares de las casetas sobre la correcta presentación de los residuos, con el objetivo de facilitar su recogida de manera selectiva, y evitando los abandonos en la vía pública en horario no autorizado.

En la ciudad de Sevilla, se están produciendo avances significativos en materia de recogida selectiva. Prueba de ello es la apuesta de Lipasam por estar presente con la separación de residuos en origen en eventos tan significativos y relevantes para la ciudad como es la Feria de Abril. El incremento de las cifras de la recogida selectiva es fruto de la colaboración ciudadana y del compromiso con un modelo de ciudad más sostenible y comprometida con el medio ambiente.

Emasesa

El dispositivo especial de Feria arrancó en enero y no terminará hasta junio. Más de 1500 horas de montaje y puesta en servicio, 23 operarios para un servicio de 24 horas en el Real, abastecimiento y saneamiento para 1049 casetas y más de 3 millones de personas a las que atender en una semana que supone todo un reto para la empresa pública de aguas.

Este plan especial también contempla, además, una dotación de 23 operarios durante la semana de Feria, 12 para actuaciones de abastecimiento y 11 para saneamiento. Estos equipos son supervisados por capataces y técnicos de abastecimiento y saneamiento y podrían incrementarse con cuadrillas adicionales en caso de necesidad. El operativo cuenta con vehículos para atender las actuaciones, entre los que se encuentran dos camiones con equipo impulsor-succionador a presión.

Por su parte, el Centro de Control de Operaciones de EMASESA dispone de información sobre presiones y caudales en la red de abastecimiento, estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, así como otras informaciones propias de la gestión de la empresa metropolitana de aguas.

El dispositivo especial de feria abarca varias actuaciones destinadas a conseguir un perfecto funcionamiento de los elementos de la red.

Comprobaciones de preferia

Durante los días previos a la Feria se ponen en marcha las instalaciones provisionales de suministro a las casetas. Ello supone la limpieza de las arquetas e instalación de las acometidas de abastecimiento para la posterior conexión de cada una de las casetas.

Simultáneamente, se restablece el suministro de agua a las redes existentes y se examina que no existan averías, a la par que se comprueba el estado de bocas de riego e hidrantes de la red de abastecimiento, ya que su funcionamiento y señalización es vital para una rápida actuación en caso de incendio.

En cuanto al saneamiento, los equipos de EMASESA aseguran una correcta evacuación de los vertidos gracias a una limpieza de todos los imbornales, acondicionando sus buzones y aportando agua no potable a los mismos a fin de mantener el efecto sifón y evitar la propagación de malos olores.

Trabajos para evitar caídas

Los días previos a la Feria se recorre el Real de la Feria para localizar y corregir las posibles faltas en las cajas de pavimento, bocas de riego, rejillas de imbornales y tapas de pozos para evitar cualquier riesgo para los viandantes. Igualmente, se vigila que, tanto en el Real como en las zonas aledañas, no existan calicatas abiertas por intervenciones urgentes o pavimentos deteriorados.

Objetivo: minimizar los charcos

Desde el viernes día 2 de mayo y hasta el domingo 11, fundamentalmente en las primeras horas del día y durante el turno de la mañana, se vigila y recorre el Real de la Feria para limpiar los imbornales que podrían quedar atascados por papeles, vasos y botellas de plástico y otros restos procedentes de la vía pública y que con los baldeos podrían originar charcos. Igualmente, se controlan las bocas de riego que, en caso de un defectuoso cierre podrían provocar regueros de agua y encharcamientos.

Actuaciones para asegurar la correcta depuración de las aguas residuales

La celebración de la Feria supone un notable incremento de las aguas residuales a tratar en la estación depuradora Tablada, así como de la carga contaminante de las mismas, por ello la empresa pública de aguas realiza maniobras para adaptar la depuradora al incremento de caudal y carga esperado.

Esas medidas se mantienen hasta al menos una semana después de la finalización de la Feria.

El trabajo de Emasesa en La Feria, en números

Más de 1500 horas de montaje

Se revisan 825 imbornales y 750 pozos para que todo esté a punto

Dotación de 27 profesionales en el Real durante una semana

Servicio 24 horas

Gestión de 18.400 metros de tuberías de red entre el Real y las calles aledañas

El consumo de agua equivale a 13 piscinas olímpicas

Urbanismo

La Gerencia de Urbanismo lleva a cabo cada año actuaciones puntuales dirigidas a garantizar el buen estado de los pavimentos de los itinerarios que conducen al Real de la Feria, además de para eliminar cualquier problema de barreras urbanísticas y de accesibilidad.

Repasos generalizados del pavimento por las calles del barrio de los Remedios y, de manera especial en la calle Asunción (reparaciones de hundimiento principalmente).

Reparaciones de hundimientos en el acerado del margen oeste del Real de la Feria.

Obras en el acerado de la calle Alfredo Krauss para la ejecución de cinco rebajes y oportuna señalización de los mismos mediante pavimento guía direccional.

Repaso de todos los vados en albero del interior de la Feria (todos los cruces) a fin de evitar los resaltes en sus respectivos encuentros con la calzada de adoquines.

Ejecución de tres nuevos pasos peatonales accesibles (vados) ejecutados en albero en la calle Pascual Márquez (interior Real de la Feria).

Además de estas actuaciones recientes, el pasado verano se intervino en la calle Antonio Bienvenida y calle Infante Alfonso de Orleans y Borbón para reurbanizar acerados de sendos viarios.

Acuerdo con la CES para el montaje y desmontaje

Hemos desarrollado junto a la Confederación de empresarios un nuevo acuerdo de colaboración para regular y facilitar el procedimiento de acceso durante el montaje y el desmontaje de la Feria de Abril.

Dicho acuerdo establece la entrega de tarjetas identificativas para los vehículos autorizados con el objetivo de garantizar una correcta organización, fluidez y seguridad durante montaje (preferia), y el cierre o desmontaje de la Feria (Fin de Feria).

Esta iniciativa refuerza la colaboración institucional y el compromiso de la CES con la mejora continua de los procesos logísticos vinculados a eventos de gran envergadura en nuestra ciudad.

Salud

La asistencia sanitaria se prestará desde las 7:00 de la mañana del domingo preferia, a las 22:00 h. del lunes posferia, con la aplicación de los recursos necesarios cada día y lugar, en función de la experiencia de años anteriores. De este modo, seguirá el punto de primera atención en la caseta en la calle Juan Belmonte, 103-105. Este punto funcionará de martes a domingo de Feria, en horario de 13:00 a 00:00.

El hospital de campaña funcionará desde las 7:00 del domingo preferia a las 22:00 del lunes posferia.

Estará ubicado en la Avenida Alfredo Kraus, colindante a las instalaciones de LIPASAM y frente a la denominada coloquialmente Calle del Infierno. El mencionado hospital estará integrado por diferentes módulos necesarios para la organización y funcionamiento a fin de dar una respuesta de calidad.

Debido a las características de la Feria, habrá un dispositivo sanitario móvil con cuatro equipos de dos profesionales, se pretende reducir el tiempo de respuesta en la atención, para ello estarán presentes en el interior de la Feria. Estos equipos atenderán entre las 14:30 y las 20:30.

Estos equipos, además, deberán contar con los medios para trasladar a los pacientes a la zona de evacuación más cercana accesible para una ambulancia en caso de necesitar traslado.

Serán necesarios diferentes tipos de vehículos asistenciales en función del día y horario, que viene determinado por la afluencia de público y en base a la experiencia de otros años. El último día de feria, además, será necesario para la cobertura de los fuegos artificiales, una EMBARCACIÓN ACUÁTICA siendo el número de horas un total de 3 desde las 22:30 a las 1:30 horas.

Otros dispositivos

Niños perdidos: Durante la Feria estará presente en el interior de la Caseta Niños Perdidos en la calle Gitanillo de Triana, n.º 126. Se atenderá a través del número 695327420.

Salud animales: Durante la celebración de la Feria de Abril, el Ayuntamiento de Sevilla garantiza cada año un servicio especializado de asistencia veterinaria en el Real, destinado a velar por la salud y el bienestar de los caballos que participan en el tradicional Paseo de Caballos.Este servicio se presta diariamente durante los días de feria, en horario de 12:00 a 21:00 horas, y cuenta con la presencia continua de un veterinario titulado y un ayudante en un punto fijo habilitado dentro del Real de la Feria.

Legionelosis

Esta campaña se produce ante la importante asistencia de público en la zona del Real de la Feria y el aumento en los últimos años del uso de instalaciones de refrigeración y sistemas de pulverización de agua (conocidos como ‘microclimas’) en las casetas debido al incremento de las temperaturas. En la misma inspección de bomberos, se reparten dípticos con información y si se aprecia alguna anomalía se avisa al Servicio de Salud. El perfil de riesgo es bajo porque no hay agua acumulada normalmente en las casetas. No obstante, se suele recomendar a los caseteros que cambien el agua que haya podido mantener con las máquinas sin funcionar de refrigeración.

Feria Sin Gluten

Las empresas de restauración que han resultado adjudicatarias del bar-ambigú de las casetas de los Distritos ofrecerán un número amplio y variado de platos con alimentos aptos para personas celíacas. Se procura formar al personal de las casetas. Además, se garantiza el traslado seguro de los alimentos a las casetas según normativa vigente.

Igualdad

El Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado por primera vez la creación de espacios seguros para mujeres y personas LGTBIQ+ en el Real de la Feria de Abril 2025. Esta iniciativa pionera busca reforzar la prevención y la atención ante posibles situaciones de acoso o agresión, ofreciendo puntos de apoyo, prevención y activación inmediata de protocolos de protección.

Estos espacios estarán situados en tres localizaciones clave: el hospital de campaña, la caseta de niños perdidos y la oficina del CECOP. En cada uno de ellos, dos voluntarios de Cruz Roja ofrecerán información y sensibilización, así como atención ante cualquier incidente de violencia de género o LGTBIfobia.

Además de servir como refugio seguro, estos puntos actuarán como enlace directo con los servicios sanitarios y la Policía Local, garantizando una respuesta rápida y coordinada ante cualquier situación de riesgo para hacer una de la Feria de Abril una fiesta más inclusiva, libre de violencia y segura para todas las personas.

La portada en cifras

La portada cuenta con las siguientes medidas:

44 metros de altura por 50 metros de ancho, dimensión máxima lateral 5.70 metros.

- 30 537 metros lineales de tubo y 3777 metros cuadrados de panelado.

25 000 Bombillas.

Por su parte, la Feria cuenta con 254 000 bombillas en todo el Real.

Ambiente un viernes de feria. La calle del infierno / José Luis Montero

Calle del Infierno

La calle del infierno tendrá a diario un horario de apertura de 11:00 a 6 de la mañana del día siguiente. El sábado y domingo de preferia, las atracciones estarán abiertas con horario aún por confirmar. El domingo final de Feria abrirá de 11:00 a 1 de la mañana.

Número Total de Instalaciones Feriales: