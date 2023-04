Un sevillano pone un divertido anuncio buscando canguro para la Feria de Abril: "Tendrás filetitos empanados"

En Facebook a día de hoy se ve de todo, esta red social ha regalado grandes momentos a los internautas y en esta ocasión ha sido un sevillano el que ha llamado la atención de muchos usuarios con su particular anuncio. El hombre en cuestión ha publicado un texto en el que solicita canguro para su hijo para así poder ir tres días a la Feria de Abril con su mujer.

Hasta ahí todo normal, pero sin duda, el arte y el desparpajo hacen presencia desde del primer párrafo "Buenos días, estoy buscando canguro para la Feria, 3 días, domingo 23, Lunes 24 y Miércoles 26. El resto de días ya me intentaré escapar yo solo". Asegura que el horario "será desde las 14:30 hasta las 23:0o, más o menos y prometemos que al llegar a casa no vamos a darte la vara con acontecimientos, anécdotas y momentos acaecidos en el real".

El texto continúa "al talibán que hay que cuidar es un niño de 10 años y ya puede ser el fin del mundo, que no va a salir del cuarto mientras haya wi-fi y no quiebre Fornite...". "Tendrás a tu disposición gazpacho, tortilla, filetitos empanados aparte de todos los canales y plataformas como Netflix, HBO, Prime, etc".

"Si quieres pasar unos días inolvidables contesta a esta publicación y te llamamos para concretar precios, número de filetitos o si el gazpacho lo tomas con o sin huevo duro. Corred que me lo quitan de las manos. Gracias. Pd: esto es verdad ¿eh? En serio, que me veo que el gasto de la tintorería no ha servido para nada. Gracias otra vez".

La publicación lleva subida a Facebook desde el 11 de abril y ha sido compartido a través de un grupo del grupo 'Los Bermejales se mueve'. Los usuarios no han dudo en interactuar con el contenido que ha publicado Manuel M. C y su anuncio tiene casi 200 interacciones, 109 comentarios y ha sido compartido 45 veces.

Sin duda, las redes sociales son un gran altavoz y seguro que muchas personas responden interesadas al anuncio, habrá que esperar para confirmar si finalmente encuentran canguro para el niño o no.