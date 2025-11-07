SEFF 2025: estas son todas las películas que compiten en la sección oficial

La 22ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) comienza este viernes 7 de noviembre con una gala inaugural que tendrá lugar en el Cartuja Center CITE. A lo largo de nueve días, la magia del séptimo arte cubrirá la capital hispalense, que se convertirá entonces en el punto de encuentro para numerosas figuras de la industria. La programación cuenta con un total de 192 títulos, entre los que cobran especial protagonismo los de la Sección Oficial.

"Marcada por la diversidad estética, la mirada política y el humanismo que atraviesa el mejor cine del continente", según describe la organización del Festival, esta sección incluye 17 de películas seleccionadas, con una vocación clara de entender el mundo que nos rodea. Nos encontramos así con relatos sobre identidad y memoria, pero también sobre mujeres que desafían su destino y sobre la propia capacidad del cine para reinventarse a sí mismo.

Estas son todas las películas que compiten en la sección oficial

Entre los largomentrajes de la Sección Oficial, figuran algunos de producción española. Tal es el caso de Islas (2025), dirigida por la cineasta argentina Marina Seresesky y protagonizada por Ana Belén, Manu Vega y Eva Llorach; así como también Bajo el mismo sol (2025), de Ulises Porra, que cuenta también con la colaboración dominicana. Escrita junto a Ulla Prida, esta cinta sitúa su trama en el Caribe colonial para contar una historia de ambición y vínculos afectivos que tuvo su premiere en el Festival de Toronto.

A continuación, vemos la lista completa de las 17 películas que participan en la Sección Oficial:

A magnificent life (Sylvain Chomet, Francia, 2025)

(Sylvain Chomet, Francia, 2025) A year of school (Laura Samani, Italia, 2025)

(Laura Samani, Italia, 2025) All that's left of you (Cherien Dabis, Alemania, 2025)

(Cherien Dabis, Alemania, 2025) Bajo el mismo sol (Ulises Porra, República Dominicana, 2025)

(Ulises Porra, República Dominicana, 2025) Chopin, Chopin! (Michał Kwieciński, Polonia, 2025)

(Michał Kwieciński, Polonia, 2025) DJ Ahmet (Georgi M. Unkovski, República Checa, 2025)

(Georgi M. Unkovski, República Checa, 2025) Dossier 137 (Dominik Moll, Francia, 2025)

(Dominik Moll, Francia, 2025) Dreams (Sex Love) (Dag Johan Haugerud, Noruega, 2024)

(Dag Johan Haugerud, Noruega, 2024) El accidente de piano (Quentin Dupieux, Francia, 2025)

(Quentin Dupieux, Francia, 2025) El último vikingo (Anders Thomas Jensen, Dinamarca y Suecia, 2025)

(Anders Thomas Jensen, Dinamarca y Suecia, 2025) Enzo (Robin Campillo, Francia, Bélgica e Italia, 2025)

(Robin Campillo, Francia, Bélgica e Italia, 2025) Islas (Marina Seresesky, España, 2025)

(Marina Seresesky, España, 2025) La anatomía de los caballos (Daniel Vidal Toche, España, Perú, Colombia y Francia, 2025)

(Daniel Vidal Toche, España, Perú, Colombia y Francia, 2025) La vida fuera (Mario Martone , Italia y Francia, 2025)

(Mario Martone , Italia y Francia, 2025) Late shift (Petra Volpe, Suiza y Alemania, 2025)

(Petra Volpe, Suiza y Alemania, 2025) Los colores del tiempo (Cédric Klapisch, Francia, 2025)

(Cédric Klapisch, Francia, 2025) Mother (Teona Strugar Mitevska, Bélgica y Macedonia del Norte, 2025)

(Teona Strugar Mitevska, Bélgica y Macedonia del Norte, 2025) Serás farruquito (Santi Aguado y Reuben Atlas, España y Estados Unidos, 2025)

(Santi Aguado y Reuben Atlas, España y Estados Unidos, 2025) We believe you ( Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys, Bélgica, 2025)

¿Cuánto cuestan los abonos para el SEFF 2025?

Con el abono general será posible acceder a las películas de la Sección Oficial. Lo único que hay que hacer es entrar en la web oficial del SEFF 2025 y adquirir uno de ellos, a escoger entre los siguientes: