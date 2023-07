Alarma por la salud de Gabriela Guillén: de baja por ansiedad

Gabriela Guillén no atraviesa uno de sus mejores momentos. La protagonista del embarazo más mediático del año ha empezado a sufrir episodios de ansiedad que le han obligado a acudir al hospital. Raquel Arias en Así es la vida daba la última hora de la futura madre del hijo de Bertín Osborne. “Tenía muchos dolores en el vientre, mucha ansiedad y por la noche estuvo a punto de llamara a la ambulancia pero le daba miedo porque estaba sola”, ha contado la periodista, una de las personas que mejor conoce el día a día de Gabriela.

Raquel Arias ha explicado que los médicos han decidido darle la baja laboral para que descanse y no sufra ningún tipo de complicación en el embarazo. “Le han dado la baja laboral porque no puede continuar trabajando así en su propio negocio”. La colaboradora del programa ha añadido que tras la visita al hospital Gabriela se encontraba mucho mejor, y aunque no es nada grave necesita tranquilizarse para calmar la ansiedad.

Gabriela Guillén ha sido el centro de todas las miradas en las dos últimas semanas. Su relación con Bertín Osborne está prácticamente rota y la joven de 36 años se siente sola y sobrepasada por la presión mediática, una situación a la que no está acostumbrada. Por ello, los médicos han optado por darle la baja laboral para que se reponga en su domicilio y pueda centrarse en el bienestar del bebé que viene de camino. La empresaria ha utilizado sus redes sociales para mostrar al mundo cómo se siente en estos momentos. “No permitas que tus heridas te transformen en alguien que no eres”, una cita de Paulo Coelho que ha escrito en una de sus stories de Instagram.

Gabriela ha reconocido que no ha hablado con Bertín tras la polémica portada protagonizada por Chabeli Navarro, ex del presentador de televisión que pudo haber pasado por una situación similar. “No quiere saber nada, se ha sorprendido bastante y me recalca que son dos cosas totalmente diferentes”, ha explicado Raquel Arias en Así es la vida.