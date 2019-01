Alba Díaz cumple su sueño de desfilar en Madrid

Alba Díaz cada día tiene más claro a qué quiere dedicarse, siendo el mundo de la moda su principal objetivo. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés ha sabido como seguir los pasos de su progenitora a la perfección siendo fiel a su estilo diferente y transgresor. Su último logro: debutar sobre las pasarelas. Y lo ha hecho a lo grande, en la Fashion Week madrileña.La joven, que aún no ha cumplido los 19 años, inauguró el jueves la pasarela Samsung EGO dedicada a los jóvenes talentos, presentando además una propuesta futurista en donde la recopilación de últimos avances en tecnología se une con la moda adaptando la pasarela al ready to wear con prendas que se trasforman con volúmenes y efectos visuales. Laura Herrero, la joven ganadora de la presente edición de Samsung EGO Innovation Project, fue la encargada de contar con Alba para su pase. Herrero apuesta en su proyecto, SYNTSIS, por prendas polivalentes, confeccionadas con técnicas textiles que permiten modificar estructuras y transformar los estilismos con unos efectos propios de la ciencia ficción. Un total de ocho looks en con formas desplegables inspiradas en el origami, la arquitectura modular o el diseño generativo en un original tributo a la naturaleza y las artes milenarias. La neutralidad ha sido la base de una paleta de color que resaltaba impactos visuales como tintes termocromáticos que revelaban originales estampados. Una colección que plantea una línea basada en el transhumanismo, en donde ha presentado un análisis de las tecnologías que se centran en aumentar las capacidades del ser humano.La hija de Martín Berrocal fue compartiendo a lo largo de la jornada del jueves en sus stories de Instagram los momentos previos a su debut como modelo, confesando lo nerviosa que estaba antes de salir a escena. También confesó lo feliz que estaba de poder unir sus dos pasiones, la moda y, como buena influencer, la tecnología. La nueva it girl se convirtió pues en la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.