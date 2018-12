Alba Díaz cumple 19 años con un polémico novio

Convertida en una de las influencers más queridas de nuestro país (en Instagram, por ejemplo, cuenta ya con más de 127.000 seguidores), Alba Díaz acaba de cumplir 19 años –el miércoles– y ya tiene un amor. La hija de Manuel Díaz El Cordobés y Vicky Martín Berrocal sale con un empresario marbellí de 32 años con quien la ha sorprendido besándose la revista Diez Minutos. Se llama Javier Calle Mora y vive en Marbella; como ella reside en Madrid, se supone que mantienen una relación a distancia y se ven cuando los compromisos de ambos se lo permiten, como el pasado puente festivo –fecha a la que corresponde la imagen del beso– en que la pareja fue sorprendida por los fotógrafos en Sevilla.

A su faceta como empresario, hay que sumar la de deportista porque el primer novio –al menos conocido– de Alba adora las exigentes pruebas de triatlón tipo Ironman. Solo así se explica que tengo un cuerpo tan definido y en forma. Entre sus aficiones también destacan el golf, los toros y montar a caballo, algo que comparte con la hija de Vicky y El Cordobés.

Tras acabar el Bachillerato en el extranjero, Alba cursa desde septiembre el primer año de carrera universitaria en The College for International Studies, donde se especializará en Negocios y Comunicación. También ha hecho sus primeros pinitos en el mundo de la moda este año, cuando desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York de la mano del diseñador español Domingo Zapata.Su novio, Javier, es divorciado reciente pues contrajo matrimonio con Coki Prieto Pareja Obregón, nieta del conde de Prado Castellano, en octubre de 2017, una boda a la que curiosamente asistió la propia Alba. De hecho, la ex del relaciones púbicas aseguró ayer a Vanitatis que su marido le fue infiel con la hija de El Cordobés y ha sido el motivo de su ruptura, algo que no la deja muy bien parada. Una historia secreta que Coki descubrió en verano y que su marido negó hasta que las pruebas fueron irrefutables. Conversaciones telefónicas, mensajes y comentarios que hicieron que la decoradora pusiera fin a un matrimonio efímero por la infidelidad de él. "Por su trabajo Javier siempre ha sido de tontear mucho pero esto de hacer doblete no lo esperábamos. Creemos que lo que quiere es cierta notoriedad", han comentado fuentes cercanas a su ya ex mujer.El divorcio se solucionó el pasado mes de septiembre en muy poco tiempo pues no había hijos, ni bienes gananciales, ni casa común que vender, ya que donde vivía el matrimonio es propiedad de la madre de Javier Calle. Coki Prieto ha llegado a plantearse incluso pedir la nulidad eclesiástica.Alba y Javier, a pesar de todos los comentarios, ya no ocultan su relación pues ambos han publicado días atrás imágenes de su viaje juntos. Además, él no dudó ayer en felicitarla por su aniversario en las redes sociales. Si hay algo seguro es que esta historia, digna de un auténtico culebrón, dará mucho que hablar en las próximas semanas.