Alba Silva se abre en canal: “Sigo teniendo muchas ganas de llorar todo el rato”

El destino tenía reservada una prueba de fuego para Alba Silva y Sergio Rico. El portero del PSG tuvo que ser ingresado de urgencia el pasado 28 de mayo a causa de un accidente con un caballo en El Rocío. Rico ha permanecido más de 80 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, donde ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, Alba Silva. La influencer, que no se ha separado ni un día de su marido, ha demostrado ser un ejemplo de entereza ante unas circunstancias muy adversas que no podría imaginar ni en el peor de los sueños.

El que fuera portero del Sevilla FC afronta ahora el periodo de recuperación en su domicilio junto a su mujer y sus perritos. La periodista, que siempre ha mostrado una actitud amable con los medios de comunicación, poco a poco está retomando su rutina. Una de las primeras cosas que ha hecho ha sido mantener contacto con sus seguidores. Para ello ha establecido una ronda de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram. La primera pregunta a la que se ha enfrentada ha sido la típica “¿Cómo estás?”.

Alba Silva ha reconocido que aún no se ha recuperado del shock que supuso el incidente en El Rocío y que está acudiendo a terapia. “Estoy bien, aunque bastante sensible. Siento que aún tengo que recuperarme mucho mentalmente, estoy en terapia y me ayuda bastante, pero necesito tiempo para asimilar todo lo que ha pasado en los últimos meses, aún sabiendo que está más o menos todo controlado, sigo teniendo muchas ganas de llorar todo el rato”, ha aclarado.

La mujer de Sergio Rico ha rememorado su particular vía crucis de los últimos tres meses, en los que ha afrontado una situación inesperada que ha puesto en riesgo la vida del guardameta. “Creo mucho en la energía y sentía que se la transmitía, pensar que todo iba a salir bien también me ayudaba a mí para afrontar cada día, aunque había días que no tenía fuerzas para levantarme, solo pensaba en él, que me necesitaba y no me permitía caer”, ha explicación sobre los duros momentos que ha vivido debido al incidente con el caballo.