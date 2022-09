Así es Alicia Faubel y ella nos representa en Miss Universo

Alicia Faubel será la representante de España en el certamen Miss Universo que se celebrará el 14 de enero de 2023 en Nueva Orleans (Estados Unidos). En la gala nacional celebrada en Los Olivos Beach Resort, de Tenerife, se ha coronado como la nueva Miss España 2022, derrotando a las representantes de Navarra y Andalucía, las otras dos favoritas que aspiraban a ganar el concurso. La modelo valenciana de 25 años vive fuera de España, es una gran aficionada al boxeo y también tiene predilección por el mundo de la interpretación.

Desde la adolescencia se ha dedicado al modelaje. Ha colaborado con numerosas firmas realizando trabajos en países como Filipinas, Hong Kong, Tailandia, China o Los Emiratos Árabes Unidos, donde trabaja en la actualidad. La joven pretende ser una de las abanderadas en la lucha contra los trastornos alimenticios. “Pienso que una Miss Universo tiene que tener carisma y sobre todo seguridad en sí misma. Tengo un proyecto social, en el que me gustaría trabajar que tiene que ver con los trastornos alimenticios que es un tema que a mí me afectó de joven. En España hay 3.000 casos de trastornos alimenticios que afectan a personas de 14 a 25 años. El haber conseguido el título me da la oportunidad de ser escuchada con más repercusión. Yo con 17 años tuve mucha presión en la industria del modelaje por no tener las medidas 90-60-90. Ahora estoy más formada y el ser miss conlleva una responsabilidad”, declaró tras conquistar la corona de Miss España.

La joven aún no sabe si se quedara en Valencia o seguirá residiendo en el extranjero. Una carrera internacional que ahora está complementando con los estudios de Auxiliar de Psicología que realiza de manera online. “Disfruto ayudando a las personas a buscar la mejor versión de ellas mismas”, afirma.

Faubel dedica parte de su tiempo a las redes sociales. Su red social más activa es Instagram, donde cuenta con 65.000 seguidores. La joven utiliza la plataforma para mostrar al mundo sus trabajos como modelo, así como algunas de sus rutinas en el día a día, viajes y aficiones. Este fue el mensaje que dejó en Instagram tras ser encumbrada como Miss España. “Si le contasen a mi niña del pasado que sus sueños empezaron a hacerse realidad, no se lo creería… pero también le diría que el trabajo, el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia harían posible este sueño”, posteó en la red social.