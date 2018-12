Amaia, de ‘OT’, vuelve a poner de moda el flequillo

Primero fueron las mechas californianas y ahora, el flequillo. Los cambios de look de Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017, se está convirtiendo en tendencia muy a su pesar, y ella en una it girl en toda regla. Tras pasar una de las semanas más complicadas de su año de popularidad, la cantante ha decidido hacer lo que cualquiera después de una ruptura sentimental: cambiar de aires y... cortarse el pelo. En este caso, un favorecedor flequillo peinado con la raya al medio, muy setentero, del que ella misma ha presumido en su cuenta de Instagram, donde no suele prodigarse muy a menudo.Este cambio de estilismo podría haber sido obra de David López, uno los make up artists detrás del éxito estilístico de la también cantante Rosalía. ¿El resultado visualmente? Un rostro algo más afinado y una imagen renovada de cara al lanzamiento de su próximo trabajo.Su ruptura con Alfred se está viviendo con la misma intensidad que el comienzo de su romance, una losa para la ganadora de la última edición de OT, quien se ha afanado en los últimos meses por alejarse de la exposición mediática de la que suelen hacer uso bastante a menudo sus ex compañeros.Su presencia hace unas semanas en la Gala del Sida y su posterior escenita en la calle con Alfred le ha traído más disgustos que otra cosa. Y eso que la noche pintaba bien, rodeada de amigos y en un escenario afable. Las fotos que hace unos días salieron a la luz en las que acababa con las ilusiones de su ahora ex novio de recuperarla, han vuelto a viralizarse esta vez en forma de vídeo. Unas imágenes que esta vez vienen subtituladas, lo que empeora aún más si cabe la imagen de Amaia.