Aurah Ruiz confiesa sus sueños húmedos en ‘Supervivientes’

Aurah Ruiz se ha convertido en uno de los nombres propios de Supervivientes 2024. La mujer del futbolista Jesé Rodríguez ha protagonizado grandes momentos en el reality de supervivencia. Si hace unos días abría su corazón para contar todo lo que ha sufrido por culpa de la enfermedad de su hijo Nyan, ahora ha revelado el contenido de los sueños que está teniendo en la isla, y no es un asunto menor.

Marieta fue la encargada de abrir el tarro de las esencias. La exparticipante de La isla de las tentaciones aseguraba que tras soñar con su madre se cumplió una especie de premonición con la visita de su progenitora a los Cayos Cochinos. Gorka, por su parte, ha hecho alusión a la comida, una de las obsesiones de cualquier concursante de Supervivientes. “Mis sueños no han cambiado. He vuelto a soñar con comida”, ha relatado. Una línea que también ha seguido Rubén. “Yo casi siempre sueño con comida”, ha señalado.

Aurah Ruiz confiesa los sueños más íntimos que ha tenido en Honduras: "He tenido un orgasmo" 💥 #SVÚltimaHora https://t.co/cWoFmLLxfY — Supervivientes (@Supervivientes) June 5, 2024

La sorpresa ha llegado de la mano de Aurah. La concursante canaria ha confesado que sus sueños van por dos vías generadoras de placer. “Sueño con todo lo que me da placer. Con la comida y los orgasmos. Las dos cosas. He tenido varios sueños húmedos y he llegado al final”, ha manifestado entre risas.

Tras el alarde de sinceridad de Aurah, ha sido Gorka el que ha reconocido haber soñado con un episodio similar. “Yo he tenido mi sueño erótico, pero no llegué a terminar”, ha comentado. “Yo no he terminado”, ha desvelado Marieta sobre sus sueños más húmedos.