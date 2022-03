Carlos Maldonado: "Cuantos más grandes sean tus sueños más difícil será el camino"

Raíces es la serie documental de dos entregas en RTVE Play de Hernán Zin sobre los orígenes del chef Carlos Maldonado. Fue el ganador de MasterChef 3, de Shine Iberia, y es el primer concursante de este programa en todo el mundo con una estrella Michelin en su local de Talavera de la Reina, Toledo. Una figura admirable más allá de los valores gastronómicos e imaginen cada una de sus respuestas con una permanente sonrisa.

-¿Le dijeron alguna vez, quita, que no sabes cocinar?

-Todo es ponerse. Yo le cedo el sitio a quien quiera cocinar. Yo antes de MasterChef claro que se me quedaban duras las yemas del huevo frito y se me ha agarrado un arroz. Y me puede pasar aún. Lo importante es cocinar, con su tiempo y su medida. Pese a todo, también te puede salir mal.

-¿Cómo cocinaba antes del programa?

-Yo hacía cosas básicas, de supervivencia. Fue una casualidad lo de presentarme a MasterChef. Que yo me metiera en la hostelería en mi tierra era porque no había mucho más para trabajar. En el campo de golf de Talavera yo llevaba los platos sucios al túnel de lavado y un día faltó un cocinero y me puse a cortar quesos. Suena surrealista, pero hasta MasterChef, en 2015 ese había sido mi bagaje con la cocina profesional.

-Descubre entonces una vocación.

-Cuando encuentras que se hacen las cosas con cariño y con satisfacción personal, te salen bien... te enamoras.

-Es importante sentirse respaldado para salir de las adversidades ¿le sucedió en MasterChef?

-La suerte siempre influye en la vida y yo me sentí además respaldado. Pero también hay personas que trabajan duro durante 40 años y no ven recompensados su esfuerzo porque les ha faltado suerte. Te desvives en una profesión y a veces el resultado no es el que deseas y en la mayoría de las ocasiones es porque te ha faltado suerte. Hay muchos proyectos que no salen porque no era su momento. Mi momento fue estar en MasterChef, en el instante adecuado.

-¿Pero por qué cree que se ha convertido en un chef reconocido?

Los sueños están al alcance de cualquiera. Lo único que debes tener es decisión. Cuanto más grandes sean tus sueños más difícil va a ser el camino. Nadie regala nada y la lucha es continua y hay que hacer ese camino con una sonrisa y salir adelante siempre, intentando no volver a tropezar. Todo es consecuencia de trabajo y de tener actitud.

"La formación profesional es muy importante para casos similares al mío. Hay que mentalizar que todos somos útiles y no desesperar a ningún chaval"

-Sin embargo, usted dice que su juventud fue algo problemática

-Se pone todo por delante. Era un chaval que no iba a clase ni para atrás. No era mala persona, pero no se me daba bien nada. Yo no daba pie con bola en ninguna asignatura. No vamos a echar la culpa al sistema, pero hay que adaptarse al alumno, que para eso hay siete tipo de inteligencias. A base de decirme que no valía, iba aceptando que no servía para nada.

-Muchos se habrán quedado en el camino por ese pensamiento.

-Exacto, no culpo a aquella educación, pero no se puede cortar por el mismo patrón a los chicos. Y por eso ha habido mucho fracaso escolar.

-¿Qué se podría haber hecho mejor, por reflexionar sin resentimiento?

-Es muy fácil hacerte un tipo en la calle, es sencillo que te arropen los amigos. Creo que hay que intentar aclarar el camino de cada joven. No se les puede mandar a trabajar porque sí. Nadie me enseñó un camino. La formación profesional es muy importante para casos similares al mío. Hay que mentalizar que todos somos útiles y no desesperar a ningún chaval. Y que aspiren todos a ser feliz, además de la profesión.

-Su respaldo sería familiar.

-Fue fundamental y no todo el mundo no tuvo la suerte que yo tuve ahí. El apoyo también tiene que estar en la educación, en los amigos, en la sociedad. Es una labor entre todos, sabiendo que cada uno tiene su papel y responsabilidad.

"Hice un plató polémico de anguila, rodeado de plásticos, con sabores para hacernos pensar, con residuos comestibles"

-¿Cómo planteó su restaurante Raíces?

-Todo lo que nos ha pasado en Raíces es por tener un equipo increíble. Lo que presentamos lo hacemos con verdad, nuestra sinceridad. Exponemos nuestra forma de creer en la cocina y nuestras expresiones. Al principio estábamos perdidos. Cuando mi mujer comió por primera vez en el restaurante le gustó lo que comió pero comprobó que no era yo. Era una mezcla de varios cocineros, ponía en un bol las inspiraciones de varios y no era sincero. No tenia el sentido que yo quería como expresión. Era una mezcla de sabores ricos sin más.

-¿Cómo encontró su camino?

-Ateniéndome a la sinceridad, qué es para mí mi tierra en una manifestación gastroartística. ¿Qué era antes Talavera? El Tajo se ha degradado tanto que ya no tiene pesca. Se podía pescar en mi pueblo hace 50 años. Hice un plató polémico de anguila, rodeado de plásticos, con sabores para hacernos pensar, con residuos comestibles.

-¿No es un concepto demasiado arriesgado?

-Nuestro lema es déjame entrar en tu paladar y yo te entregaré mi alma. Hay que dejarse llevar. Si vienes a comer un chuletón este no es tu sitio. Reclamamos la oveja talaverana y con un molde real de cabeza de oveja hacemos unos sesos con tamarindo, muy rico.

-Su menú es de 80 euros ¿cómo lo considera de precio?

-No quiero entrar en esos debates. En el precio no engañamos a nadie, es lo que vale el menú por lo que damos. Si hablamos de chefs como David me parece magnífico que eleve el cubierto a lo que cuesta su equipo y sus productos. Un precio alto no tiene que calificarse de caro. Caro es pagar lo que no vale algo.

-¿Cómo le fue con la pandemia, un frenazo a su desarrollo?

-Fue muy complejo. La adversidad nos hizo salir adelante. Yo venía del foodtruck y hemos creado El Círculo, por La divina comedia de Dante, para una línea delivery con hamburguesas. Abrimos en Madrid.

-De otros compañeros de MasterChef ¿a quién nos destaca?

-MasterChef da visibilidad a grandes mentes para desarrollar proyectos. Tengo compañeros que han salido adelante con restaurantes, caterings, escuelas de cocina; famosos con programas de cocina... Es un programa muy valioso.