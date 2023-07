Cayetano Rivera se moja hablando de las elecciones generales: "Este gobierno no puede seguir ignorando la tauromaquia"

El quinto encierro de San Fermín 2023 no solo ha dado que hablar por lo sucedido en las calles de Pamplona, por las que los toros de Núñez Cuvillo realizaban el recorrido en poco más de dos minutos, siendo este limpio, pues solo hay que reseñar un par de contusiones, sino también por las intervenciones que ha hecho Cayetano Rivera en TVE, donde ha sido invitado. Allí habló de su relación con esta festividad y, además, dejó un recadito a Pedro Sánchez.

"La tradición en mi familia viene desde hace muchos años", comenzó diciendo el torero, añadiendo que "la primera vez que estuve aquí fue porque mi abuelo me lo organizó. Tenía mucha ilusión porque conociese estas fiestas y desde entonces las he disfrutado en la medida que he ido pudiendo". Además, contó que él también ha corrido en alguna ocasión, reseñando el "valor" que "hay que tener" para estar "ahí abajo".

A continuación, Cayetano Rivera dio las gracias a la cadena por la "promoción y difusión" que hacen de las fiestas que, para él, son "casi personales" y, además, lanzó una crítica al gobierno: "Hace demasiado tiempo que llevo echando de menos las corridas de toros en Televisión Española y, ya que estamos aquí, quiero aprovechar este momento para recordar a este gobierno que no puede seguir ignorando la tauromaquia de forma sistemática, como ha venido haciendo y que me gustaría que para esta nueva etapa que nos espera a partir del 23 de julio, que nos den el sitio que merecemos y nos reconozcan como lo que somos".

CAYETANO RIVERA EN LA 1.



Un mensaje de apoyo a la tauromaquia y contra este gobierno que no ha hecho más que pisotearla. pic.twitter.com/8OBeWKgFuG — RL #SWLA (@Rodriggo_30) July 11, 2023

"Hecho el mensaje", comentó Ana Prada tras el comentario del torero, al que le deseó suerte para su batalla contra los toros de Jandilla, que tendrá lugar mañana miércoles, 12 de julio, en la plaza de toros de Pamploma.

Sumar y VOX, los partidos que mencionan la tauromaquia en su programa electoral

De entre los cuatro principales partidos que se presentan a las elecciones generales del 23 de julio, tan solo Sumar y VOX hablan de la tauromaquia en su programa electoral, ya que ni en el del Partido Popular ni en del PSOE se encuentra mención alguna.

El partido que dirige Yolanda Díaz propone derogar la Ley 18/2013 de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia: "Protección de menores limitando su participación en espectáculos crueles con animales. Supresión de la financiación pública de los espectáculos taurinos con muerte del animal", puede leerse en su programa, mientras que VOX pretende "impulsar una ley de protección de la tauromaquia, como parte del patrimonio cultural español".