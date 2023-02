Creaciones artísticas entre cócteles, 'Mi Inspo Mi Arte'

La firma Bombay Sappphire propone una nueva extensión de su iniciativa Mi Inspo, Mi Arte (dentro de la campaña internacional Saw This Made This) en el marco de Madrid Design Festival. La muestra incluye una exhibición de diez obras de arte de creadores multifacéticos como Coco Dávez, Alex de Marcos, Rocío Aguirre, Pablo Little y Guille García-Hoz.

La marca de ginebra reafirma así su relación con el arte y la creatividad y que no sólo se limita a espacios concretos. Con la muestra también se proponen cócteles icónicos protagonizados por Bombay Sapphire: Gin & tonic, Tom Collins o el Yayo Hipster, cóctel de la bartender Valeria Naranjo inspirado en la ciudad de Madrid y su icónica Plaza Mayor, especialmente creado para la ocasión dentro del reto Saw This Made this.

Entre la colección de esculturas, Pablo Little presenta su obra Las Palmeras: “las palmeras me recuerdan al descanso, el verano y siempre las veo me recuerdan al camino más lento, despacio, observando mejor todo lo que me rodea". Una pieza original que forma parte de esta exposición.

En el botijo ilustrado por la arista Coco Dávez se inspiró en su último viaje a Londres donde se quedó fascinada con la gráfica que envolvía la estación de metro de Embankment y ha llamado Mediciones pictóricas. Como enamorada de los diseños geométricos sencillos, ha deformado las figuras de su imagen de inspiración multiplicándolas para conseguir un estampado único para su nueva colección de botijos y ánforas. Para esta ocasión, ha transformado la paleta de color para llevársela hacia el universo Bombay.

La obra de Guille García–Hoz es una cerámica que recuerda en cada detalle el presente. Un mensaje que ha sido capaz de plasmar en cada una de las piezas de su obra maestra y ha llamado Tiempo, certeza y columpio.