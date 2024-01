Critica a ‘La isla de las tentaciones’ y se produce el efecto rebote

Telecinco ha arrancado el nuevo año con uno de sus estrenos más esperados por la audiencia, La isla de las tentaciones 7. El reality presentado por Sandra Barneda genera multitud de opiniones, ya sea a favor o en contra. Curiosamente una de las críticas más virales ha venido de un rostro con pasado en Mediaset, Violeta Mangriñán.

La influencer ha atizado con dureza contra el programa estrella de Telecinco, que no se encuentra entre sus preferencias televisivas. “Llamadme rara pero no me gusta La isla de las tentaciones, hacer un show o reírse del sufrimiento ajeno no me parece divertido, y es precisamente en eso lo que se ha convertido la finalidad del formato”, ha comenzado diciendo.

“Lo raro es ver quien sale de ahí siendo fiel, cuando supuestamente la finalidad del programa es la contraria. Querida, si necesitas poner a prueba tu relación de esa manera lo mejor es que la dejes. Vi las dos primeras ediciones y lo pasé fatal, creo que cada vez tiene menos sentido”, ha expresado sobre el reality de Telecinco.

Después de explicar su desaprobación del formato estrella de Mediaset, algunas exparticipantes han salido en defensa del programa que les vio nacer en la televisión. “Tampoco si estuviera soltera iría a conocer a un trono a nadie, ni a pretenderlo”, ha dicho Marina sobre el paso de Violeta por Mujeres y Hombres y Viceversa. La ganadora de la última edición de GH VIP, Naomi Asensi, también se ha referido a su etapa como tronista para lanzarle una indirecta. “Por cierto, querida, si quieres encontrar el amor lo mejor es que no lo hagas en Mujeres y Hombres”, ha replicado.

Quizás, las críticas más duras le han llegado desde cuentas anónimas, que le han recordado sus andanzas en Supervivientes. “Tú pusiste los cuernos en un programa que no tiene nada que ver ni con la tentación ni con buscar el amor” o “Habla la que follaba delante de toda España” son algunos de los ejemplos más significativos.