Destinos molones para viajar en septiembre

Ahora que está terminando el mes de agosto parece que todo el mundo ha gastado sus tan deseadas vacaciones veraniegas pero; ¿Qué pasa con los soldados legendarios de septiembre? En efecto, esas personas existen, y siendo realistas, son las más inteligentes. ¿Cuál es la necesidad de visitar destinos súper turísticos con grandes aglomeraciones (y eso que estamos en pandemia) pudiendo estar dando un paseo por tu playa favorita sin que nadie te moleste? He aquí el quid de la cuestión.

Para aquellos privilegiados que han sabido jugar sus cartas majestuosamente y podrán disfrutar de los últimos coletazos del verano en familia, pareja, con amigos o solos con su amada soledad sin que nadie los moleste, va este artículo. Un listado de 5 destinos geniales de diferentes puntos de la geografía española con actividades súper interesantes y paisajes de ensueño en los que poder regocijarse sin tener a 200 turistas respirándoles en la nuca. ¿Quieres descubrirlos? Apunta:

La Rioja, tierra que vio nacer el castellano

Si eres amante del buen vino y la gastronomía, sin duda este es tu destino ideal. De hecho, septiembre es tiempo de cosecha, ¿Qué mejor momento para poner rumbo a esta tierra de ensueño?

A finales de mes, la ciudad de Logroño acoge la llamada "Fiesta del Vino" un evento muy popular y el más importante de la región que se dedica a este delicioso producto.

Además, con la llegada del otoño, los visitantes pueden disfrutar de paisajes rurales fascinantes y probar su oferta gastronómica. El “Mercado de la Vendimia” en Ollauri, el “Festival del Chorizo” en Baños de Río Tobía o el “Festival Mercados Medieval y del Camino” en Santo Domingo de la Calzada son algunos de los eventos que no puedes perderte. Actividades, espectáculos, mercados artesanales. ¿Quién da más?

Si lo que buscas desesperadamente son paisajes para quitarte el hipo la zona de la Rioja Alavesa está repleta de pueblos preciosos para poder perderte.

Ibiza, el paisaje más virgen jamás encontrado

Considerado como uno de los destinos más populares y deseados para pasar el verano, en su punto de temporada alta el turismo en la isla se dispara notablemente. ¿Quieres disfrutarla con mayor tranquilidad? Septiembre es el momento perfecto para verla florecer.

Gracias a la condición de la isla, podrás seguir disfrutando de temperaturas altas y días soleados, por lo que no tendrás que renunciar a probar sus preciosas playas. De hecho, si decides alquilar una casa cerca del mar su precio habrá bajado considerablemente y podrás acceder a ellas ahorrándote algunos importantes euros. Eivissa, Santa Eularia o Portnatx, apunta estos nombres en tu lista cuando mires alojamiento.

Incluso con pandemia, la fiesta en Ibiza sigue muy latente, y si eres un amante acérrimo de la discoteca y la buena música podrás hacerte un tour por los locales más famosos de la Isla y además, sin tanta concentración como en julio o agosto.

De hecho, es el momento en el que se celebran las llamadas "fiestas de cierre" para despedir el verano por todo lo alto. ¿Qué te parece la idea?

Altea, el secreto mejor guardado de la Costa Blanca

Seguro que has oído hablar de la Costa Blanca para pasar tus vacaciones de verano, y seguro también que un nombre se te ha venido irremediablemente a la cabeza: Benidorm. Pero no, en este artículo no venimos a hablarte de este clásico destino protagonista de todos los anuncios turísticos y films con extranjeros en playas españolas.

En esta ocasión queremos recomendarte un lugar perfecto para pasar tus vacaciones de septiembre y no es otro que Altea.

Un pueblo encantador que se encuentra a pocos kilómetros de Alicante y te ofrece además de cómodas playas, la opción de visitar un hermoso casco antiguo y actividades de lo más variadas. En el mes de septiembre, el pueblo acoge el "Festival Moros y Cristianos" que se trata de una recreación de la victoria de los Reyes Católicos sobre los árabes durante la Reconquista. También podrás contemplar las celebraciones dedicadas al patrón San Blas. Una mezcla de eventos religiosos e históricos que inundarán las calles durante cinco días llenándolas de desfiles, música y fuegos artificiales.

Grazalema, uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalucía

Si hay una lista top de los pueblos más bonitos de España, Grazalema ocupa un puesto de honor sin ninguna duda. Una joya interior de la provincia de Cádiz que se ubica en plena Sierra de Grazalema. ¿Qué tiene? Mejor preguntarse qué es lo que le falta.

Un precioso diseño urbano de casas encaladas y balcones repletos de maceteros y flores de todos los colores que harán que cada esquina se convierta en tu hogar de ensueño. El entorno tampoco se queda atrás; bosques y saltos de agua por explorar además de una rica artesanía tradicional.

¿Qué hacer en este bendito rincón? Hay muchas posibilidades, pero las más interesantes sin duda empieza por recorrer la ruta de los pueblos blancos que encierra lugares increíbles como Ubrique, Benamahoma o Zahara de la Sierra.

Para los amantes de la naturaleza existen innumerables rutas senderistas, en bici o a caballo por la sierra que te sumergirán en paisajes de ensueño como la Garganta Verde o el frondoso pinsapar. Por último sus desniveles te otorgarán el privilegio de disfrutar de vistas espectaculares a través de sus muchos miradores. No puedes perdértelo.

Rías Baixas, 'Galicia calidade'

Septiembre además de un mes pensado para la tranquilidad también puede conducir a un ahorro en relación calidad/precio.

Este destino te ofrecerá muchísimas actividades y opciones de alojamiento y gastronomía a un por una cuantía inmejorable.

Esta región se extiende desde el cabo de Finisterre hasta la frontera con Portugal y a través de ella podrás contemplar preciosas playas, monumentos o pueblos con encanto. Visita en Baiona el mítico faro de Silleiro, encuentra en Vigo el “mejor banco del mundo”, piérdete en los preciosos paisajes de las Islas Cíes o descubre la villa marinera de Combarro, calificado como uno de los pueblos más bonitos de España.

Por último, no dejes de visitar las bodegas con Denominación de Origen Rías Baixas y saborea un rico albariño. No te arrepentirás.