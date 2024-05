Dulce, la niñera de Isabel Pantoja, en serios apuros económicos

Dulce Delapiedra, la niñera que contrató Isabel Pantoja para cuidar de sus hijos, atraviesa una delicada situación económica. Así lo ha contado en una entrevista concedida a la revista Lecturas, en la que habla con pelos y señales de su actual situación financiera. Luis Pliego, director de la citada revista, ha ofrecido un adelanto de la entrevista en el programa TardeAR.

“Llevo una racha muy mala, lo que tenía se lo ha llevado todo Hacienda. Mi contable me engañó de tal forma que eso se convirtió en una deuda muy grande. Trabajé 30 años. Ganaba muy poco y me lo gastaba en mi familia, cuando querían era de la familia y cuando no querían no”, son algunas de las declaraciones de Dulce a Lecturas.

“Han sido 60.000 euros los que he pagado del dinero que tenía para vivir. ¡Ahora me piden 16.000 euros más por sanciones! Soy una manirrota para los demás. Después de Supervivientes quería llevar a mis cinco sobrinos a Eurodisney”, ha añadido.

Los problemas económicos están dañando la salud mental de Dulce según ha comentado Luis Pliego en TardeAR. “Pues el dinero se lo ha llevado Hacienda porque en su día no pagó lo que debía hacer. Dulce es alguien que sabemos que tiene problemas de salud mental y que ella misma lo reconoce en la entrevista, pero el equipo que estuvo con ella haciendo esta entrevista volvió absolutamente preocupado por el estado que ella mostró durante el tiempo que pasaron juntos”, ha explicado.

Dulce está pasando por un momento crítico, que no ha pasado desapercibido para los profesionales de la revista Lecturas que han realizado la entrevista. “Nunca la habían visto en una situación tan errática, en un momento tan complicado, tan envejecida físicamente. Ella dice que solo toma cosas para dormir, pero no está llevando un tratamiento para la depresión. Estaría en una situación muy delicada en cuanto a salud mental”, ha asegurado.

¿Cómo llegó Dulce a la familia de Isabel Pantoja? Hace más de tres décadas, Dulce era fan declarada de Agustín Pantoja con el que se comunicaba mediante cartas. Tras la insistencia de Dulce, Agustín accedió a conocerla. En aquel encuentro también estuvo presente Isabel Pantoja. La cantante le ofreció trabajo como niñera de Kiko Rivera en la finca Cantora. A partir de entonces se convirtió en una persona de máxima confianza para la familia. Además de Kiko, se hizo cargo más adelante de Isa Pantoja hasta el año 2014 cuando fue despedida por la intérprete de Marinero de luces.