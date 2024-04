¿Existe favoritismo hacia la familia Preysler en los ‘talents’ culinarios?

El concurso de repostería Bake Off: Famosos al horno finalizó hace unos días con la victoria de Ana Boyer. Un triunfo que parecía indiscutible para sus compañeros de concurso hasta que una de las participantes ha dejado caer un comentario del que se desprende cierto favoritismo a la familia Preysler. No es la primera vez que alguien de la distinguida familia conquista un talent culinario. Hace unos años fue Tamara Falcó la que se proclamó ganadora de MasterChef Celebrity en una final que contó con la presencia de su madre, Isabel Preysler.

El programa D Corazón ha repasado los mejores momentos de Bake Off: Famosos al horno. “La final de Bake Off ha sido épica, grandiosa, apoteósica… Parezco José Luis Moreno con tanto adjetivo. Vamos, que no tengo palabras para definirla, así que es mejor que lo veáis”, afirmaba Anne Igartiburu antes de dar paso a Alba Carrillo, una de las concursantes de la primera edición del talent culinario.

La excolaborada de Mediaset, que protagonizó algún que otro encontronazo con Ana Boyer, estuvo cerca de conseguir la victoria. “Bueno, has sudado el delantal, ¿eh, querida?”, le decía Anne Igartiburu. “Todos. Nuestras familias también. Las personas que nos han apoyado. Esto al final lo hacemos todos. Aunque nuestras familias no sean la Preysler. Eso, la verdad, es que es un empujoncito, no nos vamos a engañar”, comentaba Alba Carrillo sobre la importancia del apellido en la decisión final.

Las indirectas de Alba Carrillo hacia Ana Boyer han ido más allá cuando la ex de Feliciano López se ha referido a su preferencia para la victoria final. “Me hubiera gustado que hubiera ganado Rocío Carrasco, pero es verdad que ella no tenía un profesor de Le Cordon Bleu en su casa. Entonces, no ha podido ser”, zanjaba.