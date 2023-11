Gerard Piqué confiesa los motivos de su silencio sobre Shakira: “el público conoce menos del 10% de lo que pasó”

2022 fue un año intenso para el ahora exfutbolista Gerard Piqué. Ese año colgó las botas y fue el protagonista de una de las separaciones del año, cuando la cantante colombiana Shakira y él se terminaron más de una década de relación en medio de rumores de infidelidad. Esto último dio paso a un cruce de acusaciones, muchas en forma de canciones firmadas por la cantante y bastante silencio por parte del catalán, algo que el exfutbolista y empresario ha explicado en una entrevista para el medio catalán RAC1 y en el programa de Joaquín Sánchez.

Una versión de la historia seguirá siendo desconocida

En la entrevista con el programa 'El mundo en RAC1' confesó que durante el pasado 2022 intentó no darle importancia a lo que gente y medios comentaron de él en un año en el que "pasó de todo" a nivel personal y laboral. "Si hubiera dado importancia a lo que dicen de mí, ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia", aseguraba.

En esa misma entrevista aseguraba que el público no sabe prácticamente nada de lo que realmente pasó a lo largo de ese año y ha defendido también su decisión de no pronunciarse al respecto: "No puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No puedo hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado". Aseguró también que no hablaría de ello "porque es privado".

El exjugador del FC Barcelona y de La Roja también ha sido uno de los invitados de 'El Novato', programa conducido por Joaquín Sánchez y al que acudió junto con el popular streamer Ibai Llanos, uno de sus socios en proyectos como la Kings y la Queens League. En el avance del programa, el ahora excapitán bético también le preguntó a Piqué por su versión sobre su ruptura y todo lo ocurrido con Shakira, a lo que el catalán respondió de forma parecida a como hizo en RAC1 y dijo no creer que fuera necesario darla. El programa completo será emitido el jueves 9 de noviembre en Antena 3.