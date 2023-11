Conde-Pumpido, ingresado de urgencia tras ser acusado de una agresión sexual

Cándido Conde-Pumpido afronta los días más difíciles de su vida. El hijo del presidente del Tribunal Constitucional ha sido ingresado de urgencia en un centro hospitalario de Madrid, según ha informado el magacín vespertino Y ahora Sonsoles. El ingreso del ex de Lara Dibildos coincide con su presunta vinculación con una agresión sexual en grupo a una joven brasileña.

Desde el citado programa se mantiene que la causa del ingreso es una patología psiquiátrica por la que ha requerido atención hospitalaria en otras ocasiones, aunque también podría deberse a la presión mediática que está soportando por la grave acusación que pesa sobre su persona. “Tiene una patología psiquiátrica por la que ya ha ingresado en anteriores ocasiones. Efectivamente la presión mediática pasa factura, pero yo creo que se trata de otra cosa”, ha comentado Marina Vida, colaboradora del espacio de Antena 3.

El abogado de Cándido Conde-Pumpido, Ricardo Álvarez Osorio, ha señalado que su cliente “está muy mal y muy afectado psicológicamente” por lo ocurrido en su chalé.

El suceso ha pillado con el pie cambiado a su expareja, Lara Dibildos, con la que rompió hace tan solo dos semanas. La actriz ha optado por no coger el teléfono, ni hacer ningún tipo de declaración sobre los hechos. La periodista Beatriz Cortázar ha destacado que Lara se encuentra a la espera de que se vaya arrojando luz sobre los acontecimientos. “Está desbordada porque no sabe hasta dónde puede hablar”.

Por su parte, el programa Vamos ver de Telecinco ha hablado con la víctima de la agresión sexual. La joven brasileña mantiene que ella no es prostituta y que las relaciones sexuales no contaban con su consentimiento. “Me violentó sexualmente. Me empujo para la cama porque quería tener sexo conmigo, pero no llegó a golpearme. No me golpeó, pero él hizo sexo sin mi consentimiento. Ocurrieron muchas cosas. Cándido me violó porque hizo sexo sin permiso. Esto no puede pasar impune”, ha declarado.