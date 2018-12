Rock Hudson, el precio de no salir del armario

All that heaven allows (en castellano Solo el cielo lo sabe) es el título de la nueva biografía de Rock Hudson. El texto narra la doble vida de uno de los actores más populares del siglo XX. El libro ha tenido una enorme repercusión y ya se está trabajando en el guión para convertirlo en una película de Hollywood.

En la confección de la obra han participado un centenar de personas relacionadas con Hudson. Un total de 496 páginas que profundizan en el calvario y el precio que tuvo que pagar el actor por ocultar su homosexualidad. También se centra en temas desconocidos por la mayoría de sus seguidores y el público, en general. De esta manera, aparecen en escena los abusos por parte de su padrastro o las despreciadas formas por las que fue chantajeado por sus compañeros de cama. Husdon nació en Winnetka, una pequeña localidad de Illinois. Allí creció Roy Harold Scherer, su nombre natural. Lo hizo rodeado de pobreza y abandonado por su padre. Años después, tampoco le acompañaría la suerte con su padrastro, una persona alcohólica que abusó de él, tal como relata la biografía. El comportamiento de su madre con él derivó en una carga excesiva de inseguridades y falta de personalidad. Así lo refleja Marc Griffin en su libro. Tras una primera etapa como marine, su sueño era dedicarse a la interpretación. Además, podría alejarse de su pueblo y llevar una vida más acorde con su forma de pensar. En su camino se cruzó Henry Wilson, un agente especializado en captar a jóvenes promesas del cine. Incluso se rumorea que se aprovechaba de su condición para llevárselos a las sábanas. Sus pasos agigantados como estrella tenían un efecto proporcional en las sospechas sobre su vida sexual. El propio Wilson fue el que, harto de sobornar a chicos imberbes para que cerrasen la boca, le obligó a contraer matrimonio con su secretaria, Phyllis Gates. Los engaños comenzaron desde el 'sí quiero', ya que Phyllis desconocía que su marido era gay. Su episodio más triste llegó cuando le diagnosticaron el sida. Pasó a ser un símbolo de la lucha contra la enfermedad y fue entonces, cuando un mes después de contraer el virus, no tuvo pelos en la lengua para desvelar su homosexualidad. Recibió el apoyo del presidente Reagan, que hasta entonces obviaba la enfermedad. El lado oscuro lo padeció su último novio, Marc Christian, que obtuvo una indemnización tras su muerte porque el actor le ocultó el virus mientras mantuvieron relaciones.